A pesar de impacto económico por Covid, Tlaxcala no contratará deuda: gobernador

Panotla, Tlaxcala.- Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, aseguró que a pesar del impacto económico generado por la pandemia del Covid-19 la entidad no contratará deuda y se enfocará a impulsar una disciplina financiera.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente André Manuel López Obrador en la 23 Zona Militar, el mandatario local indicó que Tlaxcala es la única entidad sin deuda en el país.

“En materia de finanzas públicas cuidamos el presupuesto del estado. Tenemos finanzas sanas, somos el único estado sin deuda, la ley permite que el estado pueda adquirir deuda, pero no vamos a endeudarnos, no lo hemos hecho, y no lo haremos independientemente de las presiones de gasto que han existido este año de modo imprevisto, particularmente por la necesidad de atender los problemas relacionados con la pandemia del Covid-19”.

Leer también: Supera México los 150 mil casos de Covid; hay 17,580 muertos

El gobernador informó que a pesar de que el estado se encuentra en semáforo rojo por el aumento de contagios de coronavirus, aseguró que Tlaxcala es el quinto lugar en el país en recuperación de pacientes en terapia intensiva.

Agradeció al gobierno federal haber considerado a la industria de la construcción y a la automotriz como actividad esencial, puesto que en la entidad se encuentran varias fábricas de autopartes, lo que ayudará a la reactivación económica de Tlaxcala.

“Quiero reconocer que se haya declarado como esencial la industria automotriz y de construcción, en el caso de Tlaxcala la industria de autopartes es una de la más importantes de México y para nosotros representa un empleo en términos proporcionales muy importante, en materia formal para Tlaxcala”, detalló.

hm