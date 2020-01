Periodistas se solidarizan con De Mauleón tras amenazas

El escritor y periodista Héctor de Mauleón recibió ayer una nueva amenaza por realizar su actividad periodística, pero esta vez no fue virtual, sino que fue dejada en un escrito, en la puerta de su casa.

A través de sus redes sociales, el columnista de EL UNIVERSAL publicó una fotografía de la hoja de cuaderno que fue dejada en su domicilio, con la amenaza anónima.

Enseguida recibió mensajes de apoyo de todo tipo y también lo contactó el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, y la fiscalía capitalina. Por los hechos, ayer mismo levantó una denuncia ante el Ministerio Público y se iniciaron las investigaciones correspondientes.

De Mauleón dijo a El Gran Diario de México: “Esto no va a cambiar nada, yo voy a seguir trabajando, escribiendo y publicando las cosas que me he propuesto cronicar y de las que me he propuesto dejar registro, eso no va a cambiar. Simplemente espero que las autoridades hagan su trabajo y logren averiguar quién llega a la casa de un periodista con el fin de amedrentarlo.

“[La amenaza] ya me parece que escala el nivel y es lo que pasa en todos lados, donde los periodistas son amenazados. Es una tragedia lo que estamos viviendo en México y hoy me tocó la puerta”, explicó.

Aunque el comunicador expresó que continuará su labor periodística y agradeció el apoyo de todos en sus redes, ya que “me han hecho sentir bien acompañado, y eso es invaluable. Gracias de corazón”, planteó la importancia de cambiar el ambiente que actualmente invita a hostigar a los trabajadores del gremio.

“A lo mejor son ganas de molestar, en fin, pero esto está inmerso en un clima de hostilidad a la prensa y a los periodistas alentado desde el poder, desde donde ridiculizan, se burlan, desprestigian, acusan, enlodan a los periodistas y mucha gente se siente invitada a amenazar porque te han pintado como algo despreciable.

“Esto es lo grave, éstas son las consecuencias de los discursos irresponsables que tenemos todas las mañanas”, dijo en referencia a las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El clima de linchamiento a quienes hacen cuestionamientos críticos es una espiral que va creciendo y que irresponsablemente el Titular del Ejecutivo federal ha estado alentando con linchamientos, con estos discursos cargados de adjetivos que lanza todos los días en los que ha llamado a la prensa de todo”, expuso De Mauleón.

Apoyo

Periodistas y colaboradores de EL UNIVERSAL condenaron la nueva amenaza que recibió Héctor de Mauleón. Coincidieron en que la autoridad tiene una responsabilidad ineludible para investigar, castigar y rechazar públicamente ese tipo de conductas.

Carlos Loret de Mola señaló que el columnista es uno de los grandes periodistas y escritores de este país. “Mi solidaridad y mi abrazo con él, y mi exigencia para que las autoridades protejan su libertad de expresión. Que esta amenaza tenga consecuencias.

“Sigo pensando que las palabras pesan, y que en un país con tanta impunidad como en México pueden traducirse en violencia física: el Presidente debería ser el primero en cesar el acoso contra la prensa crítica”, mencionó.

A su vez, Ricardo Raphael afirmó que quien se mete con un periodista lo hace con sus colegas.

“Cualquier amenaza, violencia, y afectación contra Héctor de Mauleón tendrá como respuesta más periodismo e investigación, así como mayor lupa sobre los responsables”, indicó. También externó su apoyo y “compromiso profesional con mi compañero de páginas y de vida”.

En tanto, Luis Cárdenas dijo: “Nosotros también sabemos dónde se esconden los que atacan a la prensa: viven confinados en la impunidad, protegidos por la corrupción de gente sin escrúpulos. Se resguardan en la cobardía que los dibuja enteros”.

Tras expresar su solidaridad y respaldo, Gabriel Guerra refirió que en uno de los países con mayor número de periodistas asesinados no hay espacio para la ambigüedad, por lo que “a las autoridades les toca no sólo investigar y castigar, sino también condenar públicamente estas criminales conductas”.

Para Peniley Ramírez, la amenaza contra Héctor de Mauleón no sólo es preocupante e indignante, ya que “significa una afrenta al periodismo que cuestiona al poder, no únicamente cuando proviene de la política”. Agregó que el comunicador ha puesto atención en sus textos a la violencia que afecta a todos, día a día. “[Sus artículos] son un ominoso mapa de la impunidad en México. Esta amenaza debe tomarse con seriedad y empatía. El trabajo de cada periodista en México debe movernos y levantarnos a todos”.

Irene Tello aseguró que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, en gran medida, explicó, por la impunidad que existe respecto a los ataques que reciben, “ataques que muchas veces comienzan con una amenaza.

“Espero que esto sea investigado con la mayor seriedad por las autoridades, y que las miles de denuncias que reciben sobre las agresiones a periodistas en este país sean investigadas y sancionadas. No podemos vivir en un país en el que las personas castigadas son las que investigan los nexos entre el poder y el crimen; debería ser al revés”, precisó.

Para Alfonso Zárate, en México no queremos vivir con miedo ni aceptar que la respuesta a los hallazgos y denuncias de un periodista de investigación sea la amenaza de muerte. “La autoridad tiene una responsabilidad ineludible”, señaló.

Raúl Rodríguez expresó su total solidaridad con Héctor de Mauleón. “Las amenazas que una vez más recibe contra su vida, a saber por su ejercicio periodístico, lo son también para todos los que hemos hecho de esta profesión una forma de vida. Amenazar a un periodista es amenazarlos a todos. Amenazar a un periodista por decir y documentar lo que dice, es amenazar las libertades democráticas”, indicó.