Pemex le quita contratos a prima de López Obrador

El año pasado Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó cuatro contratos a Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres de ellos se le dieron después de haber detectado el parentesco y notificar al Mandatario sobre la participación de su familiar en licitaciones.

Sin embargo, la petrolera informó ayer que rescindirá los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, participa directamente o en conjunto con otras compañías.

Al mismo tiempo, Pemex dijo que se realizará una investigación exhaustiva sobre cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Litoral Laboratorios Industriales, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del Presidente y a los procesos normativos de la empresa.

El jueves, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Obrador Olán ha ganado contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos en los últimos dos años.

Un día después, López Obrador dijo que no estaba informado con exactitud sobre los hechos.

“Hoy [viernes] se va a informar por el director de Pemex. Yo he dicho que no me pertenezco, no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo”, dijo.

No obstante, según el comunicado de Pemex, Litoral Laboratorios Industriales participó en el concurso #74364, junto con Services Inter Lab de México, con fecha de convocatoria del 22 de octubre del año pasado, situación que sí se reportó al Ejecutivo.

La petrolera detalló que el servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas se percató que en la Manifestación de Vínculos de los Particulares estaba el nombre de Obrador Olán.

“Lo anterior fue reportado por el director General de Pemex al Presidente; la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno.

“En atención a la instrucción presidencial, se advirtió verbalmente a Felipa Guadalupe Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex” , informó la empresa del Estado.

Así, en esa licitación, cuyo fallo se dio a conocer el 27 de diciembre de 2019, se dejó fuera a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, detalló Pemex.

Licitaciones pagadas

Antes de conocerse el parentesco, la empresa de Obrador Olán resultó adjudicada el 9 de octubre del año pasado con el contrato 648819810 en el concurso público internacional #56230, con fecha del 25 de abril de 2019.

En ese proceso, Litoral Laboratorios Industriales participó en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy, compitiendo contra otras 22 empresas. El fallo fue emitido el 9 de octubre del año pasado.

Sin embargo, en el concurso público internacional #74607, con fecha del 21 de noviembre de 2019, en el cual participaron nueve empresas, el dictamen emitido el 6 de abril de 2020 adjudicó tres contratos (648220804, 648220805 y 648220806) en participación conjunta a Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis, Gamatek, así como Litoral Laboratorios Industriales, de Obrador Olán.

Pemex destacó que a pesar de haberle notificado en diciembre de 2019 que no se le adjudicaría ningún contrato, “Obrador Olán no señaló que para esas fechas Litoral Laboratorios Industriales también se encontraba participando en las licitaciones #74658 y #74607”.

En el caso del concurso #74658, con fecha del 12 de noviembre de 2019 y fallo emitido el 17 de enero pasado, la propuesta de la empresa de Obrador Olán fue desechada, y resultaron adjudicadas Results in Performance, Intertek Testing Services de Mexico, JSP Proyección Tecnológica de México y Reparaciones Industriales de Tabasco.