Falta menos de un año para que concluya la 65 legislatura, y tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, hay legisladores y legisladoras que son más conocidos por sus polémicas que por sus trabajos. Destacan peleoneras, peleoneros, insultos con groserías y hasta exhibiciones.

En EL UNIVERSAL, te presentamos una breve lista de los cosas más controversiales que han ocurrido en el Congreso.

“Lady Invasora”, Claudia Balderas, la senadora campeona en escándalos

Claudia Balderas, senadora por Morena, es conocida como “Lady Invasora” por un millonario adeudo a quien le arrendó un departamento, pero también por haber solicitado licencia como legisladora, cuando se encontraba en Bélgica, para que su suplente, Tanya Carola Viveros, votara por ella --para alcanzar quorum-- los llamados “20 albazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enfundada siempre en ropa de lujo de marcas como Balenciaga y Gucci, la senadora Balderas también llamó la atención por un tratamiento que se realizó siendo ya senadora para bajar más de 20 kilos de peso.

Entre los escándalos, destaca uno que protagonizó el pasado 1 de septiembre en pleno recinto legislativo donde en un forcejeo por recuperar sus pertenencias, la morenista y otro hombre, a quien se le identifica como su pareja, avientan a la asesora de la bancada de Morena, quien debido al empellón y al evidentemente en estado de ebriedad en que se encontraba cayó en uno de los pasillos.

María Clemente: De los desplantes a la industria porno

La diputada trans de Morena, María Clemente García, ha destacado más por sus escándalos que por sus propuestas. Este fin de semana protagonizó un altercado con ciudadanas que asistieron al acto, a quienes recriminó por apoyar a las y los ministros del máximo tribunal, al tiempo que les gritó “fifís”.

Sin embargo, no es el primer escándalo protagonizado por la legisladora.

A lo largo de esta legislatura, ya encabezó una serie de pleitos con el diputado del PAN, Gabriel Quadri con quién terminó haciendo las pases dándose un beso; en diciembre de 2021 se reveló un video en el que tira al piso unos vasos y demás utensilios de la cafetería al interior de la Cámara de Diputados, porque presuntamente los empleados no la trataron bien; en octubre de 2022 compartió en sus redes sociales una serie de videos con contenidos sexual; en el mismo mes fumó marihuana al interior del recinto legislativo de San Lázaro; y el 14 de noviembre de 2022, María Clemente se presentó en la marcha en defensa del INE donde llamó "nacos" y "muertos de hambre" a los asistentes.

María Clemente "se dio las tres" previo a que iniciara el debate de la minuta para ampliar la presencia del Ejército en las calles. Foto: captura de video

Marisol García Segura llamó "Pende..." a legisladoras del PAN

La diputada morenista Marisol García Segura, no se queda atrás, ya que llamó “pendejas” desde la tribuna parlamentaria de San Lázaro a legisladoras del PAN, sin percatarse de que el micrófono estaba abierto.

La legisladora acompañó a su compañera de bancada, María Del Rosario Reyes, para presentar una iniciativa de ley y justo frente al micrófono lanzó el insulto a las panistas, quienes felicitaban a Margarita Zavala por su intervención previa.

García Segura, sonriente, levantó el pulgar a las diputadas panistas, para enseguida decirles “pendejas”.

Rocio Abreu, de los fajos de billetes a las amenazas a Lilly Téllez

Campechana, la senadora por Morena, Rocío Abreu, se hizo celebre en esta Legislatura no por sus iniciativas de reforma o sus discursos en tribuna, sino por ser captada embolsándose fajos de billetes en una oficina de gobierno de Campeche y por amenazar a la panista Lilly Téllez, con difundir videos “no aptos para menores de 18 años”.

Foto: Captura Youtube Senado de la República

En el marco de la discusión del llamado Plan B presidencial y cuando Lilly Téllez recordó a Abreu ese episodio cuando era funcionaria del gobierno de Campeche, a cargo en ese entonces de Alejandro Moreno, recibiendo fajos de billetes y la acusó de corrupción, la morenista lanzó la amenaza:

"Lilly, no te preocupes. Va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema. Cuando quieras decirme algo, dímelo de frente. No vayas a increparme al baño, y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque alguien te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta".

Quadri y sus discursos homófobos

En marzo de 2022, durante una sesión ordinaria donde se debatía una reforma en materia de salud mental, el diputado Gabriel Quadri llamó “señor” a la diputada transgénero, Salma Luévano, lo que concluyó en la toma del pleno de la Cámara de Diputados, e incluso provocó que se llamara a receso.

Sin embargo, no quedó ahí el pleito, ya que el legislador panista siguió confrontando a la diputada trans en las redes sociales por medio de mensajes; por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó sancionar a Quadri por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Hirepan, el diputado que forjó su churrito

En marzo de 2021, el diputado michoacano Hirepan Maya (Morena), mientras el pleno discutía la Ley Federal para la regulación del Cannabis, aprovechó su tiempo en tribuna para armar un "churro", que al final no encendió, y divagar sobre el asunto, pero no para abonar con datos derivados de estudios políticos-sociales, al debate sobre la legislación de la marihuana.

"Yo recuerdo cuando nos decían pinches marihuanos... La mejor marihuana del planeta se produce en la sierra costa michoacana, ahí donde Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y donde Peña Nieto montó a un Virrey como encargado del combate a las drogas", comentó mientras mostraba orgulloso su cigarrillo a las cámaras de los medios.

Salma Luévano y su ofensa a la iglesia

En septiembre del año pasado, la diputada trans de Morena, Salma Luévano, subió a tribuna vestida como si fuera el Papa, para impulsar una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a fin de prohibir los discursos de odio en contra de las personas de la población LGBTTTIQ+.

Al fundamentar la propuesta, la legisladora denunció que históricamente, líderes religiosos han ultrajado la dignidad de su comunidad.

Foto: Especial

“Hoy vengo en una lucha para poner un alto a los discursos de odio. México es un país laico, pero es una realidad que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando a la población LGBTTIQ+, como un lastre social, como causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo, incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra”, declaró.

Con información de Luis Carlos Rodríguez, Enrique Gómez, y Víctor Gamboa

