PAN plantea el regreso del Seguro Popular ante deficiencias de Insabi

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, llamó al gobierno federal a aceptar el regreso del Seguro Popular, pues este programa sí daba cobertura universal y sus servicios eran satisfactorios para los usuarios.

“Nosotros hacemos un nuevo llamado a regresar al Seguro Popular, a seguir dando los servicios médicos que éste daba y en todo caso a mejorarlos, pero con un programa que ya funcionaba, que daba resultados, que daba cobertura y que tenía además una buena valoración y satisfacción por todos los usuarios que son la mayoría de mexicanos, particularmente los más vulnerables”, dijo.

Debido a la improvisación del gobierno, sostuvo, “hoy nos estamos dando cuenta que no hay servicios de atención gratuita para la gente, que están cobrando mucho más en los servicios de salud que deben ser públicos y accesibles para todos, que no hay medicamentos, que no hay atención para los niños con cáncer”.

Es, dijo, “una verdadera pena que un programa que, si bien podía ser mejorable, como es el Seguro Popular, simplemente por ideologías se borre y se quiera impulsar otro programa”.

Entrevistado en esta entidad, a donde presenció el tercer informe de gobierno del presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, Cortés expuso que de frente al proceso electoral de 2021 el panismo de Tlaxcala debe seguir trabajando bien.

El Instituto de Slaud para el Bienestar (Insabi), el cual entró en operaciones el pasado 1 de enero, brinda servicios de salud y medicamentos gratuitos en el primero y segundo nivel a personas que no cuentan con seguridad social. Dicho programa ha sido criticado por partidos de oposición, quienes han señalado que el instituto por el que se sustituyó el Seguro Popular carece de reglas de operación.

rmlgv