Después de los hechos ocurridos en Palacio Nacional, padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa regresaron a la Ciudad de México para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que se “digne” a reunirse con ellos para revisar casi un millar de documentos sobre la actuación del Ejército en el caso Iguala.

A nueve años y seis meses de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares de los normalistas marcharon ayer desde el Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, donde por primera vez pasaron lista, en el Antimonumento que recuerda a los 43 jóvenez, a Yanqui Kothan Gómez Peralta, normalista asesinado en la primera semana de marzo en un retén de la Policía Estatal en Chilpancingo, Guerrero.

“Seguimos a la espera de que el Presidente se digne a que nos dé esa reunión, y esperamos que tenga todo lo que nosotros queremos sobre la mesa porque a mí definitivamente me gustaría que fuera la última vez, en una sola reunión, no volverle a ver la cara a este individuo. Así de fácil se lo vamos a decir”, señaló Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete González.

Exigen avances en la investigación

En el mitin realizado frente al Hemiciclo a Juárez, Navarrete señaló que esa reunión será determinante para el movimiento, ya que exigirán los avances que en verdad se tienen del caso.

“Que se lleve todo de una vez y no va a poder (el Presidente)... Es mejor ya no volverlo a ver y seguir la forma de cómo vamos a obtener verdad y justicia porque nosotros no vamos a dar ningún paso atrás jamás, tenemos que llegar a encontrar la verdad sobre dónde están nuestros hijos.

“Ellos lloran por una puerta que se tiró, ¿y qué dicen cuando tumban los cimientos de una familia?”, cuestionó.

Y añadió: “Esperemos que pronto nos veamos la cara con el Presidente y vamos sin miedo a verlo porque tendrá que mostrar con pruebas legales, palpables, porque nosotros vamos a utilizar todo lo legal, a lo que tenemos derecho, para poder defendernos”.

A su vez, Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos, lamentó que desde que realizaron el plantón que instalaron en el Zócalo y llevaron a cabo múltiples acciones ante diversas instituciones de gobierno no ha habido ninguna intención de las autoridades de atender su solicitud de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Es por eso que este movimiento de los padres y madres seguirá mientras no haya justicia, mientras no se sepa la verdad y no se sepa el paradero de los 43 normalistas que fueron desaparecidos por el Estado en septiembre de 2014, y no se dejará de levantar la voz”, indicó.

Pese a que el actual es año electoral, el litigante aseguró que los padres continuarán levantando la voz porque no ha cesado la agresión contra los jóvenes por parte del Estado.

Crimen de Estado

A su vez, Cristina Bautista Salvador, madre del normalista Benjamín Ascencio Bautista, advirtió que no se cansarán de decir que el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.

“Y no nos vamos a cansar de señalar que fue el Ejército, porque el Ejército manejó el C4, el Ejército monitoreó a los normalistas de Ayotzinapa desde que salieron de la Normal. Ellos se dieron cuenta en todo momento”, expuso durante su intervención en el mitin.

Consideró que la reunión con el presidente Andrés Manuel López tiene que ser sustancial y que el Jefe del Ejecutivo tiene que decir qué pasó con los archivos que el Ejército no ha dado y aclarar su participación en la desaparición de los estudiantes.

Previamente al inicio de la movilización, Melitón Ortega, vocero de los padres de los jóvenes normalistas, aseguró que no han recibido comunicación alguna de parte de la Presidencia para la reunión con el Primer Mandatario.

Al respecto, dejó en claro que se mantienen firmes en exigir que en el encuentro deben estar presentes sus abogados, en virtud de que se deben revisar los expedientes.

“En una reunión de esa naturaleza se tienen que ver muchas cosas, como expedientes, casos, o temas legales. Por ello, no vamos a permitir que nos digan que vamos solos, pues como víctimas tenemos que ir con nuestros abogados y no vamos a ceder en ello”, advirtió.

Consideró que el presidente López Obrador está tomando una decisión unilateral, porque no acepta escucharlos en sus demandas y quejas, por lo que esperan que haya un llamado a través de sus representantes legales para asistir al encuentro.

“Hasta el momento no hemos sabido nada, no nos han dicho nada de una reunión; seguimos esperando que el Presidente nos haga el llamado para acudir a Palacio Nacional, porque lo que no queremos es que haya un rompimiento total del diálogo”, expuso.

“Nosotros queremos que nos escuche el Presidente porque queremos los 800 folios (del Ejército) para saber dónde están nuestros hijos”, insistió.

Anunció que el próximo 13 de abril se realizará una Asamblea Nacional en la Escuela Normal de Ayotzinapa para decidir qué acciones tomarán.