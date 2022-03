Padres de Ayotzinapa exigen que EPN declare sobre caso

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador investigar a las Fuerzas Armadas por negarse a entregar información del caso, así como buscar medios legales para que el expresidente Enrique Peña Nieto declare por los hechos ocurridos en 2014 en Iguala, Guerrero.

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara un video en el que se ve a elementos de la Marina intervenir en el basurero de Cocula, donde la entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinó que los estudiantes fueron incinerados, los familiares de los jóvenes expresaron indignación porque, a siete años del hecho, no saben el paradero de sus hijos.

Visiblemente molesto, Mario González recordó que en diciembre de 2018 firmaron un decreto para la creación de la Comisión de la Verdad para el caso de los 43, en el que todas las autoridades, entre ellas el Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR), se comprometieron a colaborar en el marco de su competencia. “Estamos enojados, más bien, encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años, las instituciones jugaron con nosotros y nos hicieron firmar un decreto presidencial donde se comprometían a entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa.

“Cómo no estar enojados si a tres años sale una información que tenía que ser entregada en su momento. Cómo no estar enojado si en el momento [en] que sabíamos que [el caso] no se movía por falta de información, los padres en la comisión la pedíamos. Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos”.

Acompañados por sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Servicios y Asesoría para la Paz, Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes, consideró que desde el sexenio pasado el Ejército no ha entregado la información sobre su participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Teníamos motivos para señalar y sospechar del Ejército, porque sabíamos que ellos estaban involucrados en la desaparición de nuestros hijos.

“Cómo es posible que cuando estuvo Peña Nieto y dio instrucciones de entregar la documentación no le hicieron caso. Queremos decirle a este gobierno que vea las formas legales para que también Enrique Peña Nieto sea llamado a declarar, sea investigado”, indicó.

En el mismo sentido se refirió la señora Cristina Bautista, quien pidió a López Obrador una reunión con los padres de los normalistas desaparecidos, ya que desde septiembre del año pasado no los ha recibido en Palacio Nacional: “Es importante que se abra una carpeta de investigación contra el Ejército Mexicano, porque ahí hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad, porque si ellos obedecieran lo que dijo el Presidente, no estaríamos a tres años de su mandato sin saber la verdad”, enfatizó.

Para el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, ha quedado claro que el Ejército y la Marina han administrado la información sobre el caso Ayotzinapa. Dijo: “La pregunta es: cuáles son las razones de que la información se haya negado, primero, durante el gobierno pasado, y en este gobierno se siguió de nueva cuenta en la misma ruta”.

Indicó que no hubo un cambio, pese a que los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, firmaron el decreto presidencial por el se creó la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, el cual establece que todas las autoridades se comprometen a colaborar con las investigaciones en el marco de su competencia.

Señaló que hay mucha indignación por la forma “turbia” en la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando la investigación del caso, que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad.

Investigan a la Marina

En su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que se investiga a los jefes de la Secretaría de Marina que habrían participado en el operativo para manipular evidencias en el basurero de Cocula, Guerrero.

“Sobre ese video de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. No puedo decirles más”.