El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, ordenó de manera enérgica a todos sus comandantes a que los entrenamientos del personal castrense sean con apego a sus normas y planes, pues las novatadas no forman parte del adiestramiento militar.

El pasado 20 de febrero murieron siete cadetes, en espera de su graduación, ahogados en las costas de Ensenada, Baja California, en una práctica (novatada) que no estaba considerada en el entrenamiento.

En conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre una reunión encabezada por general Sandoval con los comandantes de la región y de otras zonas del país.

“Algo que no quiso exponer por su cautela, su responsabilidad, el general, pero lo cierto es que se convocó a todos los comandantes de región y de zona y se trató el tema, y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes de manera respetuosa, pero también enérgica”, dijo.

A pregunta expresa, el presidente López Obrador afirmó que las novatadas no existen en los planes e instrucciones de adiestramiento del personal militar.

“No, no, no, pero no hay, no existe [novatadas]..., sí, pero por eso se está corrigiendo y se está castigando”, aseguró en tono enérgico.

El general Sandoval González informó de la investigación sobre la muerte de los siete cadetes y cuatro más que tuvieron lesiones, y el presunto responsable, el director del centro de adiestramiento, está detenido por varios delitos militares, como desobediencia, aunque la parte del homicidio se quedó en el fuero federal.

“Se está haciendo toda la investigación para terminar de ver el caso y castigar a los que tuvieron alguna responsabilidad en esta omisión. Por otra parte, se ha estado apoyando a las familias. Tenemos el acercamiento a través de la Unidad de Vinculación Ciudadana y se les está proporcionando el apoyo que se requiere”, dijo el alto mando castrense.

El titular de la Sedena explicó que en los programas de adiestramiento desde el primer día se van incrementando las situaciones, pero está establecido que una situación de esa naturaleza esa es una falta.

“Y si es esta parte de novatada, será parte de la investigación que se está llevando a cabo, ¿por qué lo hizo?, ¿cuál fue su objetivo de desarrollar esta actividad, que no está programada ni ahí ni en ningún otro lado?”, dijo.

Sandoval González indicó que efectivamente hay entrenamiento en el mar, pero es para Fuerzas Especiales del Ejército, con experiencia y que llevan un adiestramiento paulatino para poder enfrentarse al medio marítimo; no está previsto en ningún programa para personal que acaba de ingresar a las Fuerzas Armadas, aclaró.