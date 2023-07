Las dirigencias de Va por México afirmaron que con su discurso en el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el grito de batalla a Morena para iniciar una guerra electoral rumbo a 2024, que será encabezada por el Jefe del Ejecutivo federal.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, los líderes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, y las secretarias generales del PRI, Carolina Viggiano, y del PAN, Cecilia Patrón, afirmaron que el Presidente es el principal promotor electoral de Morena y lo criticaron por no respetar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se solicitó a López Obrador “garantizar la no intervención y neutralidad en el proceso 2024.

“Es evidente que el Presidente tiene miedo, ya están alucinando a la oposición un día sí y al otro también en las mañaneras y en todos sus actos políticos.

Leer también: Niega AMLO narcoestado y embiste a la oposición

“Yo diría que con el evento de ayer se convierte en el principal violador de la Constitución y la ley, y no sólo llamando al voto sino que desvía constantemente recursos públicos, como lo hizo con este evento masivo en el que promueve a la gente que él quiere. El Presidente se ha convertido en el principal matraquero de Morena”, aseveró el dirigente albiazul.

Cortés Mendoza consideró: “Es evidente que el Presidente está teniendo pesadillas” porque no deja de hablar de la oposición.

“Es un claro mensaje de ‘no me importa respetar la Constitución’, no me importa respetar la ley, yo voy a hacer todo lo que pueda y voy a usar todos los recursos y todo el aparato con tal de que una de mis corcholatas se quede como presidente de México’, pero a pesar de eso yo veo que no le va a alcanzar, la sociedad se está animando, va a participar, y hago votos para que logremos recuperar el rumbo en 2024”, expresó.

Para Jesús Zambrano llama la atención que siendo un evento para la celebración de un triunfo de Morena hace cinco años, el discurso de ayer por parte del Ejecutivo federal, terminó siendo un evento en el que se centró en descalificar a la oposición.

“Lo que habla claramente por sí solo de que le preocupa a López Obrador lo que estamos haciendo, porque se dio cuenta que en los últimos días nos hemos metido a la escena pública, pensaban ellos que iban solos rumbo a 2024 y resulta que nos metimos en la disputa por el rumbo del país, vamos con mucha fuerza y por eso está en ese tono agresivo, de desesperación, de pensar que no va a poder seguir gobernando y hundiendo al país”, expuso.

Subrayó que con su discurso el Mandatario federal “dio el grito de batalla a sus fanáticos para poner en marcha su proyecto degradante contra la oposición y para ir diseñando plenamente una elección de Estado”.

Zambrano Grijalva exigió a López Obrador no intervenir en el proceso electoral: “Sigue violando la ley y desacatando los resolutivos del INE, que apenas le acaba de decir que ya dejara de estarse metiendo en las elecciones por su calidad de Presidente de la República, pero se limpió el trasero con este acuerdo, se lo pasó por el arco del triunfo, esa es la realidad y sigue violando la ley, lo que lo mantiene como el jefe de la delincuencia electoral organizada desde Palacio Nacional, el Presidente es el gran promotor electoral de su partido, él fue quien hizo el destape de las corcholatas desde hace más de un año y es el promotor”.

La secretaría General del PRI, Viggiano Austria, dijo que el Jefe del Ejecutivo federal lleva cinco años en campaña: “Es el principal promotor electoral de Morena, se pasó los últimos cinco años en campaña. Al Presidente no le gusta asumirse como jefe de Estado y como quien debe de gobernar para todos, le gusta andar en campaña, hacer oposición y, por lo tanto, busca con quién pelearse porque esa es su naturaleza, está más preocupado en hablar del acceso del poder y del ejercicio del poder”, indicó.

La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, coincidió en señalar que el Presidente “está preocupado porque desde que lanzamos el frente, somos nosotros quienes nos posicionamos en la conversación pública, el Presidente está preocupado de vernos organizados, por eso se lanza contra nosotros en su discurso”.

La lideresa panista dijo que intervenir en el proceso electoral de 2024 está prohibido, y aseguró que López Obrador no sólo viola la ley, sino que además “planea una elección de Estado”.

Leer también: Exconsejeros del INE califican como simulación procesos de Morena y oposición; habrá “guerra de litigios”, advierten