El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá ningún acuerdo con el crimen organizado y que estos grupos si quieren frenar la violencia deben tomar la iniciativa y dejar la actividad ilícita.

“Que ellos tomen la iniciativa, y que abandonen la actividad ilícita, y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado ningún acuerdo”.

Esto luego de que el Mandatario fue cuestionado sobre un video, en el cual supuestos integrantes del Cártel del Noreste (CDN) se pronunciaron en favor de una tregua.

Lee también Ceci Flores, madre buscadora, celebra que 3 cárteles hayan aceptado tregua de paz

Hace unas semanas el Mandatario fue cuestionado sobre el acuerdo de paz convocado por colectivos de madres buscadoras con los grupos del crimen organizado, ahí el presidente López Obrador exhortó a los grupos criminales a “que no actúen de manera violenta”.

Sobre el mensaje de las madres buscadoras, el presidente López Obrador dijo que fue muy bueno y todo lo que signifique llamar a la paz, a que no haya violencia, “tenemos que apoyarlo”.

“Qué bueno que hay esa actitud de las madres de los desaparecidos y también que escuchen, los que se dedican a la delincuencia. Nada más que nosotros no podemos garantizar que no se va a actuar en contra de los que violan la ley eso, no puede haber impunidad”.

Lee también "Necesario que todos los cárteles se sumen a un acuerdo de paz": madres buscadoras

Señaló que los grupos criminales deben tomar en cuenta que la violencia no es el camino, que no se puede dañar a nadie y que no pueden utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos y que no deben de dañarse ellos mismos.

“Por qué es una vida también de mucho sufrimiento porque ellos al final también salen perjudicados y sus familias y las familias de otros, de las víctimas, pero por eso estamos buscando serena al país atendiendo las causas que originan la violencia”.

Lee también Colectivos de buscadores se unen a petición de tregua de paz con cárteles para encontrar a sus desaparecidos

















maot