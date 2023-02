"No somos tapadera de nadie", dice Mario Delgado por videoescándalo de funcionarios de Layda Sansores

El dirigente de Morena, Mario Delgado, sostuvo que se debe investigar el caso de los colaboradores de la gobernadora Layda Sansores, que recibieron fajos de dinero en efectivo previo a la campaña, y señaló que no son "tapadera de nadie".

En unos videos se observa a Raúl Pozos Lanz, actual Secretario de Educación de Campeche; Armando Toledo Jamit, jefe de la oficina de la gobernadora, y la senadora de Morena, Rocío Abreu, recibiendo fajos de dinero en efectivo previo a la elección de 2021.

"No nos golpea en el sentido de que nosotros no protegemos a nadie, no somos tapadera de nadie. Creemos en que la política tiene que hacerse a partir de valores muy diferentes que prevalecieron en nuestro país", señaló.

"Antes se protegía, se encubría. Yo creo que se debe de investigar, hay que preguntarle a las personas involucradas", mencionó el dirigente morenista.

Explicó que vio los videos por la mañana, en los que se aprecia que les llaman por teléfono y los toman desprevenidos, pero insistió en que debe haber una explicación pública.

Mario Delgado acusó que "la única estrategia que tiene la derecha es tratar de desprestigiar, tratar de ensuciar y decir que todos los políticos son iguales y que no hay diferencia; pero sí hay una gran diferencia en nuestro gobierno que ha marcado nuestro presidente".

