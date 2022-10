“No se puede creer en lo que dicen los rusos”: Ken Salazar

El gobierno de México ya aclaró que no existen acuerdos con Rusia para instalar el equipo de telecomunicaciones Glonass para espionaje, es al gobierno ruso al que no hay que creer, sentenció el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar.

Para el diplomático quedó claro el tema: “Me dicen, y el secretario Marcelo Ebrard dice que no existe... bueno, (...) no se puede creer lo que dicen los rusos en cualquier momento, y el canciller ya comentó que ese acuerdo no va a seguir adelante”.

Salazar dijo, en entrevista para el programa Las Piezas del Rompecabezas de EL UNIVERSAL, que estamos ante “una invasión brutal que ha puesto al mundo en una época mucho más peligrosa (...), es un riesgo grandísimo”.

En respuesta a lo que aconteció en torno al supuesto acuerdo en materia de seguridad entre el gobernador de Zacatecas, el FBI, la DEA y Salazar, del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es inválido, el diplomático afirmó que nada se hace a escondidas entre su gobierno y las autoridades locales, estatales o federales de México.

“Nosotros trabajamos muy cercano con todos porque la seguridad es algo que le pertenece a todos, y nosotros trabajamos muy bien con el gobierno del Presidente y [con los] gobiernos de los estados, pero siempre a la luz, no andamos a las escondidas. Trabajamos apoyando esfuerzos porque este tema de seguridad requiere que todo se ponga en la mesa”, expuso.

“La inseguridad requiere que las dos naciones (...) usen su liderazgo y por eso hubo una reunión la semana pasada en la que llegó un gabinete muy grande de México, porque trabajan como socios, algo que comenzó a verse con la llegada del presidente estadounidense Joe Biden, porque años atrás no se hizo”.

Salazar negó desmentir a López Obrador, como ocurrió recientemente cuando el Mandatario dijo que los estadounidenses desistieron de iniciar un panel por diferencias comerciales y días después el mismo diplomático dijo que seguía abierta la posibilidad de recurrir a uno.

“Yo le tengo mucho respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, primeramente, porque es el Presidente de México y yo paso mucho tiempo con él (...) creo yo que coincidimos mucho [con] el presidente Biden”.

Al referirse a la inseguridad, dijo que deben reconocerse los esfuerzos que se hacen en México y que hay estados en mejores condiciones que hace un año, así que “se tienen que ver los logros y reconocer que hay lugares difíciles y donde hay mucha violencia”. Por ejemplo, la Ciudad de México es segura, Yucatán o Campeche, mientras que “hay otros estados que van por buen camino (...) y ojalá pronto haya resultados”, expresó.

Manifestó que Biden hace muchos esfuerzos contra el tráfico de armas y su producción, así que si el canciller Ebrard quiso interponer una demanda por este tema contra los fabricantes, consideró que es una decisión soberana.

Sobre migración, dijo que lo importante es que por primera vez EU y México reconocen que hay que trabajar de manera conjunta y en resolver los problemas de fondo que la generan.

De las consultas que se realizan en el marco del T-MEC, afirmó que sin contar con energías limpias no se alcanzará la visión de una Norteamérica con mayor poder económico.