El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó al señalar que hay quienes prefieren comprar la vacuna contra el COVID 19 a las “farmacéuticas famosas”, para que no les inyecten el virus del comunismo.

En conferencia de prensa, en Mandatario dijo que está garantizado el biológico contra el virus del SARS-CoV-2 para toda la población con la vacunas de Abdalá y Sputnick.

“Pero no les gusta porque no me vayan a inyectar el virus del comunismo”.

El Jefe del Ejecutivo recordó que en octubre pasado se vacunó con Abdalá, la vacuna cubana, y no tuvo ningún problema en su salud.

“Cualquier ciudadano puede ir a un centro de salud y es gratuito, yo me vacunen con Abdalá y sin problema de nada, pero el fanatismo conservador y de tras del negocio, los billuyos, el dinero que es el verdadero dios de estos”.

“Ciro (Gómez Leyva) diciendo que hay colas en las farmacias comprando vacunas, se agotaron”, comentó.

El Mandatario dijo que la Mega Farmacia del Bienestar también almacenará vacunas para la población.





















