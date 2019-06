No logran frenar por completo a Santa Lucía

[email protected]

Un juez federal en el Estado de México negó la suspensión definitiva contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero la obra permanecerá frenada debido a que subsisten otras medidas que así lo ordenaron y un tribunal en la Ciudad de México concedió una nueva suspensión provisional.

Luego de la realización de una inspección judicial en el terreno donde el gobierno federal planea construir el aeródromo, el juez Cuarto de Distrito en el Estado de México decidió negar la suspensión definitiva, pues hasta el momento no se ha iniciado ninguna obra en el lugar.

Esta es la segunda ocasión en la que el juez Cuarto de Distrito en la entidad niega dicho efecto judicial al colectivo #NoMásDerroches, que ha tramitado 147 amparos contra la cancelación del aeropuerto que se construiría en Texcoco.

Esto no quiere decir que el gobierno tiene vía libre para iniciar la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía, ya que ayer el juez Octavo de Distrito del Estado de México concedió la suspensión definitiva solicitada por el colectivo.

Los efectos de esta medida no han sido precisados por el juzgado, pero con ésta subsisten tres suspensiones definitivas más y a las otras tres provisionales se sumó una.

Se trató de una suspensión provisional concedida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Los argumentos de los magistrados para conceder la medida es que el gobierno federal debe acreditar que cuenta con los estudios de impacto y permisos en materia ambiental para construir en Santa Lucía.

“Que no se lleve a cabo la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía General Felipe Ángeles hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conducentes, a fin de garantizar que no afectará el medio ambiente”, indica la resolución publicada ayer.

Además, el tribunal ordenó al gobierno federal conservar las obras ya existentes en Texcoco hasta que sea resuelta la suspensión definitiva en el juicio de amparo que se tramita ante el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la capital.

“Que se mantengan las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin que sean destruidas y se lleven a cabo las acciones conducentes para su conservación sin afectar el equilibrio ecológico y el medio ambiente, en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el juicio de amparo”, señalaron los magistrados.

“Es de capital importancia precisar que la suspensión provisional, así concedida, no hace más que proteger el medio ambiente, conforme a los principios de precaución, in dubio pro natura, no regresividad, razonabilidad y flexibilidad”, abundaron.

EL UNIVERSAL informó desde el pasado 4 de junio que un tribunal federal en el Estado de México concedió la primera suspensión provisional al colectivo.

El criterio ha sido reiterado por el Primer, el Tercer y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México, así como por el Décimo, y ahora por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad.

En las distintas resoluciones, los magistrados han concedido las medidas por razones medioambientales, de seguridad aérea y de preservación arqueológica.

En un recuento realizado por este diario, han sido identificados ya 20 expedientes entre el Estado de México y la capital del país.

De esos expedientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya presentó nueve recursos de queja contra la admisión de las demandas, mismos que aún están pendientes de resolución.