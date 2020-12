No hay nada que temer con gobierno de Biden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay nada que temer porque no existe ningún presagio, ni nada que indique malas relaciones con el gobierno que encabezará el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

“No hay nada que temer son muy buenas relaciones que se tienen con el actual gobierno de Estados Unidos, y no hay nada que indique, no hay ningún presagio de malas relaciones el gobierno que va a encabezar el gobierno de Biden”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su administración ha sido muy clara en que se busca tener relaciones de amistad con el gobierno de Estados Unidos, porque nos une la vecindad y hay hermandad en nuestros pueblos.

“Es una relación estrecha, cultural, económica, comercial, social, y estamos obligados los gobernantes de los dos países a mantener buenas relaciones y hay esa disposición de parte nuestra y también por parte del presidente Biden. La conversación telefónica inició así, me dijo que él iba a buscar un trato de iguales”.

“Yo le reconocí la expresión porque no implica subordinación, implica apego a nuestros principios constitucionales de no intervención, respeto y autodeterminación de los pueblos y cooperación para el desarrollo”, dijo.

El presidente López Obrador dijo que durante su conversación con el próximo presidente de Estados Unidos no se trató el tema del muro fronterizo. “Ni cuando estaba la polémica en ese asunto, nosotros no tratamos ese tema porque no lo consideramos un acto amigable”.

Agradeció al actual presidente de Estados Unidos Donald Trump porque no insistir en ese tema y dijo que nunca se lo planteó.

“Fue respetuoso, no solo ese, sino en otros asuntos, no hubo injerencias en asuntos internos, cuando se presentó la detención del general (Salvador) Cienfuegos y no se nos informó, pues hubo una nota diplomática y ellos tomaron la decisión de reponer el procedimiento”.

