“No existimos para los hospitales”, dice Tatiana, médico legista que trabaja como maestra

“Los médicos legistas no existimos para los hospitales”, dice Tatiana quien trabaja como maestra por siete mil pesos mensuales.

Desde hace varios meses, Tatiana Zamora imparte clases de Medicina Legal en una Universidad privada en Querétaro. Quiere obtener una plaza que le dé estabilidad laboral, pero no puede porque su especialidad como médico legista, no existe.

Dice a EL UNIVERSAL que en años anteriores solo se ponían a concurso siete plazas para los médicos legistas, pero desde el año pasado desaparecieron dejando en la incertidumbre a cientos de médicos con esa especialidad, para la que estudió tres años en el Hospital General Xoco.

“Ya no existimos ni siquiera en el Examen Nacional de Residencia, al quitar esas plazas de medicina legal”, refiere.

Tatiana platica que desde que concluyó su especialidad ha ido de aquí para allá, buscando un trabajo estable para ella y para su hijo.



“Ahorita estoy en la docencia, que para mí es algo recreativo porque la paga es mínima. A mí me gusta enseñarles a los alumnos de pregrado todo lo que implica la medicina legal pero se recibe un sueldo muy básico de siete mil pesos mensuales, que son algo que no esperaba después de que estudié tantos años, pero seguiré en la búsqueda”, comenta.

Explica que un médico legista interviene para la solución de conflictos que se generan en los hospitales por las denuncias o quejas de los pacientes.

“Ahí interviene el médico legista, antes de que ese conflicto derive en una demanda. Y el IMSS, es el que ocupa el primer lugar en denuncias; además, mucho de los casos que se ven en los hospitales por violencia, por ejemplo, sexual, los médicos legistas intervienen para hacer revisiones. El médico legista se requiere en urgencias y como administrativo resolviendo los conflictos que se presentan”, expone.

Tatiana agrega que en ninguna institución pública, como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no existe la plaza como médico legista.

"El campo laboral que tenemos es solo en las fiscalías y nos quieren pagar como si no fuéramos especialistas y en condiciones pésimas de trabajo y violando nuestros derechos como trabajadores como no tener derecho a guarderías para mi hijo.

"Estoy en busca de trabajo desde hace dos años y un trabajo digno para tanto que he estudiado como todos los médicos generales y especialistas. No es justo esta circunstancia”, señala.

Agrega que desde que terminó su especialidad, en 2015, solo “puedo aplicar para las fiscalías de los estados o en la Fiscalía General de la República, a través de un proceso de exámenes que duran meses”.

La médico legista expresa que “si quiero entrar a una fiscalía de algún estado, me van a pagar como médico general, además de horarios disponibles de 24 horas. Hace poco concursé para la fiscalía de Veracruz, pero resulta que no cuenta con guardería, y yo tengo un hijo pequeño”.

Comenta que mientras un médico legista gana como máximo 22 mil pesos mensuales, uno con otra especialidad que trabaje en el IMSS o el ISSSTE percibe de 30 a 40 mil pesos.

“En balde lo que he estudiado, yo no puedo aplicar para la convocatoria que lanzó el gobierno porque no figuramos en el sistema de salud”, sostiene.

ardm/rmlgv