Niegan vínculo de narco con hermanos Hysa

El abogado Marcelo Falce García negó que los empresarios albaneses Luftar, Arben, Fatos y Ramiz Hysa laven dinero para el Cártel de Sinaloa, a través de casinos y negocios del sector turístico en varios estados del país.

En septiembre, EL UNIVERSAL publicó que autoridades de inteligencia detectaron que Ismael Zambada García, El Mayo, se habría aliado con los empresarios en presuntas actividades ilícitas en México y Albania.

Sin embargo, Falce García, asesor legal de los casineros, aseguró que los hermanos Hysa son gente de trabajo y nunca han tenido problemas ni vínculos con la delincuencia organizada.

“Ni en el aspecto más mínimo del negocio pudiera haber irregularidad o ilicitud en su operación, mucho menos que estos negocios y estas personas estén ligadas al crimen organizado”, dijo.

Falce García señaló que las empresas de sus representados fueron investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de una denuncia anónima por supuesto lavado de dinero para Zambada García, misma que en mayo de 2021 determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SON/AGUA/0002348/2020.

“A mí en lo personal nunca se me remitió un citatorio para una declaración o mucho menos, yo creo que ellos [FGR] investigaron el contexto de la denuncia y determinaron que no eran ciertos los hechos denunciados y resolvieron el no ejercicio de la acción penal”, expuso en entrevista.

Asimismo, el abogado aclaró que los casinos no operan con prestanombres y que el hecho de que los hermanos Luftar y Arben, a través de su empresa, Entretenimiento Palermo, participen en inversiones de negocios en Albania no supone lavado de dinero, sino una actividad comercial normal en una comunidad a la que pertenecen.

“Ninguna empresa en donde participan como accionistas los hermanos Hysa ha recibido, transferido o reembolsado cantidad de dinero alguna que pudiera ser considerada ilícita, mucho menos lavado de dinero”, puntualizó el abogado.

Añadió: “Nunca he lavado dinero, no estoy cerca de ese tema. Mi despacho se dedica a otras cosas. No vemos nada de delincuencia organizada, incluso prácticamente delitos federales; son únicamente patrimoniales o ecológicos. Nada que ver con delincuencia organizada”.

Falce García refirió que los negocios de los albaneses nunca han tenido problemas con gente que llegue a pedir derecho de piso en los casinos y él tampoco con los servicios de asesoría legal que presta a los empresarios europeos desde hace varios años.

“Soy un profesionista individual y con mi despacho en la ciudad de Monterrey, que nada tengo que ver con organizaciones de delincuencia organizada y mucho menos veo temas de lavado de dinero. En mi oficina no se ven ese tipo de juicios, ese tipo de problemas. Somos completamente ajenos a delincuencia organizada y lavado de dinero”, apuntó.