Exconsejeros electorales advirtieron de un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de partidizar o capturar la presidencia del Consejo General del INE con perfiles cercanos a Morena.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) —hoy INE—, aseguró que con esos perfiles el presidente López Obrador quiere imponer a una presidenta afín al régimen para intentar la captura del instituto.

Ugalde Ramírez insistió en que la función electoral requiere imparcialidad, es decir, aplicar las reglas para todos sin presiones políticas: “Una persona que tiene simpatía política puede querer favorecer a alguno de los jugadores, como en el futbol, lo que el árbitro electoral requiere es ser imparcial y las simpatías políticas, las visiones morales y los vínculos familiares pueden evitar la imparcialidad, ese es el problema”.

Señaló que es muy “endeble el señalar que más de 50% de la población apoya su movimiento y si hay una elección esa mitad puede participar: “Entonces hagamos todo por porra y la porra que grite más fuerte sea la que haga que el equipo gane o no gane, no se trata de porras sino que es una cuestión de arbitraje con base en reglas, la visión del Presidente es desde la perspectiva de un militante que cree que lo importante es transformar la realidad cueste lo que cueste, así sea violando la ley”.

Marco Baños Martínez, exconsejero electoral, señaló que hay un intento por “partidizar” en su favor al INE, porque el Presidente siempre supo que su plan B es inconstitucional y advirtió que López Obrador quiere controlar al INE colocando a gente que le es incondicional, así como lo hizo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Qué mayor prueba que el Presidente no quiere a los órganos autónomos, porque se le oponen, toman decisiones apegadas a Derecho y no le convienen a la Cuarta Transformación, vean lo que pasa con el Inai, con el Conapred, es clara la actitud del Jefe del Ejecutivo de dividir al país y señalar que todos aquellos que están en contra de él son conservadores”, subrayó.

Expresó que el problema no es tener simpatías, porque un consejero electoral tiene a salvo sus derechos políticos de libre expresión y asociación, pues no está establecido como requisito constitucional que una persona no forme parte de un partido político para ser consejero.

“El problema es la vinculación definitoria que tiene Bertha Alcalde Luján, aspirante a la presidencia del INE. Es hija de Bertha Luján, presidenta del Consejo Político Nacional de Morena, ni más ni menos, ha sido activista en la Cuarta Transformación, su hermana Luisa María Alcalde, es secretaria del Trabajo, eso ya no es un tema de simpatías”, dijo.

Baños Martínez dijo que ese mismo problema lo presentan otros perfiles en las ternas que analiza la Cámara de Diputados. “Es un exceso lo que ha hecho el Comité Técnico Evaluador de poner cinco mujeres claramente identificadas, en niveles distintos, con la Cuarta Transformación, pues eso pondría en tela de juicio la imparcialidad para poder hacer las elecciones conforme mandata la Constitución”.

Aseguró que las cinco personas propuestas para presidentas del INE no cumplen el perfil de imparcialidad.