Mujeres conservadoras tienen grupos de choque; cada 8 de marzo buscan destruir y quemar Palacio Nacional: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no hay ingobernabilidad y el único movimiento que ha podido lograr llenar el Zócalo de la Ciudad de México en lo que va de su sexenio ha sido el movimiento feminista, pero acusó que en este hay un sector de mujeres conservadoras que se volvieron feministas y que están contra de su gobierno y que tienen grupos de choque.

En conferencia de prensa el jefe del Ejecutivo federal señaló que debido a estos grupos de choque que portan marros y sopletes es que cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se tiene que proteger con vallas metálicas Palacio Nacional, porque si no “se meten al Palacio y destruyen y queman”.

“No hay ingobernabilidad. Esto tengo que agradecerles a los adversarios a los conservadores, pues que solo es campaña en redes, insultos y que ya me voy a morir y que ya estoy chocheando, pero eso no es nada, pero no hay manifestaciones.

También lee: Organismos autónomos fueron creados para servir de “tapaderas”: AMLO

“Las únicas que han llenado el Zócalo en una ocasión son las mujeres, en marzo (8 de marzo) y no solo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas, otras sí en contra de nosotros, pero hay detrás un interés que no es solo la causa feminista, son parte de nuestros adversarios, en este caso mujeres conservadoras que se volvieron feministas y que metieron y tiene grupos, incluso de choque, porque no es la protesta pacifica, normal; no, son marros, y sopletes y es cuando tenemos que poner vallas metálicas porque si no se meten al Palacio y destruyen y queman y todo”, afirmó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om