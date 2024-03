Esta tarde falleció el diputado federal Juan Pablo Montes de Oca Avendaño (PVEM) en un accidente aéreo, ocurrido en el municipio Salto de Agua, en Chiapas.

El legislador formaba parte del equipo de campaña del candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, el senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar, quien en su cuenta de X confirmó el deceso.

Según las primeras versiones, Montes de Oca salió de Tuxtla Gutiérrez a bordo de una avioneta, alrededor de las 15:00 horas, y se dirigía a Palenque, junto con su familia, que también pereció.

“Escribo estas palabras con el corazón roto, devastado. No logro asimilar la partida de mi gran amigo, mi hermano, Juan Pablo Montes de Oca, su esposa y sus hijos. Esta tragedia me ha dejado una profunda tristeza, un hueco en el alma. Juan Pablo, me quedo con todas las pláticas y coincidencias. Te extrañaré, pero sé que desde donde estás nos acompañarás en este proyecto, que es tuyo y, que en tu memoria y de tu familia, seguiremos rugiendo. Hermano, vuelen alto. Descansen en Paz”, escribió Ramírez Aguilar en su cuenta de X.

Juan Pablo Montes De Oca Avendaño era coordinador de operación política de Ramírez Aguilar, quien es el candidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas.

