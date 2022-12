Morena y oposición arrinconan a Monreal; piden se defina sobre Plan B

Senadores de oposición emplazaron al líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a que se defina y vote en contra del plan B de la reforma electoral, en congruencia con el discurso que ha enarbolado.

Los coordinadores del PAN, PRI, MC, PRD, el Grupo Plural y el priista Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes del bloque de contención, señalaron que este es un momento crítico para México, pero también “son momentos de definiciones personales” que se relacionan con el rumbo del país.

“Ricardo Monreal está en este supuesto, lo he venido escuchando en sus discursos y planteamientos que en el fondo hablan de un país democrático, de libertades y ahora mi llamado, el personal, es que en congruencia, para esta iniciativa, para esta minuta, actúe de la misma manera en que se ha venido expresando. (…) Creo que tiene que definir si lo que ha venido expresando lo va a reflejar en un voto por las libertades, por la democracia del país”, resaltó Osorio Chong.

Clemente Castañeda, coordinador de MC, coincidió en que Monreal Ávila tiene que definirse y aseguró que vivimos un momento que no se puede soslayar, “y no es un momento menor, es más, yo diría que no hemos tenido un momento similar en lo que va de este sexenio.

“Hay momentos de definición en la vida política y pública, sin duda este es uno. Hoy está de por medio la viabilidad democrática del país y él, no tengo la menor duda, es un demócrata; la circunstancia y el momento le exigen y lo obligan a comportarse como tal, si es un hombre que está a la altura del momento, no tengo ninguna duda que lo que aquí se ha puesto sobre la mesa, nuestros argumentos, nuestro planteamiento, será bien recibido por el líder de la mayoría”, dijo.

El bloque de contención acordó impedir que se dispensen trámites o que se pretenda convocar a un periodo extraordinario de sesiones para avalar el plan B, que es “un atentado y retroceso para la democracia”.

Al destacar que esta es la primera reforma electoral en la época moderna de México que se promueve desde el poder para mantenerse en el poder, los coordinadores de la oposición afirmaron que se tiene que seguir el trámite legislativo normal y dar el tiempo suficiente para que la minuta se analice, se debata y vote de manera responsable, sin prisas, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, en febrero 2023.

En contraste, el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, se pronunció por que se agilice el proceso legislativo y confió en que la reforma se apruebe la próxima semana en el pleno y descartó alguna ruptura o voto en contra de los senadores del oficialismo.

Comentó que en su bancada “todos tenemos que ir a favor, es un tema prioritario para el fortalecimiento de la democracia, para el proyecto de la Cuarta Transformación. Son de las iniciativas donde todos tenemos que ir a favor”, insistió.

Fuentes del Senado señalan que se prevé que las comisiones se reúnan el próximo lunes para analizar y aprobar el dictamen, a fin de que sea discutido y votado el próximo 14 de diciembre.