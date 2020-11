Morena contrató a empresa fantasma

Tras una investigación de más de un año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista definitiva de empresas “fantasma” a Benefak, S.A. de C.V., la cual dio servicios a Morena para la impresión del periódico Regeneración que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

En junio de 2018, el propio Ramírez Cuevas difundió en su cuenta de Twitter copia de la factura emitida por Benefak, así como un cheque que Morena de Tabasco expidió a favor de la mencionada empresa fantasma.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) localizó en la región de la Cañada de Oaxaca a la supuesta dueña de Benefak, y constató que se trata de una prestanombres, pues es una humilde mujer que antes de la pandemia vendía dulces afuera de una escuela y ofrece productos a sus vecinas.

La mujer de 38 años, de nombre Donaji Corrales Ramírez, se mostró sorprendida al conocer las actas notariadas en las que aparece su nombre como supuesta accionista de Benefak, una empresa que factura al año más de 70 millones de pesos, y que también ha sido proveedora de gobiernos de Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Quintana Roo.

“Me cae de extraño, se me hace raro todo esto”, dijo en entrevista. El SAT había iniciado a mediados de 2018 una investigación en torno a Benefak por las sospechas de que los comprobantes fiscales emitidos desde 2016 correspondían a operaciones comerciales inexistentes o simuladas.

El 10 de julio de 2018 un notificador acudió al domicilio fiscal y en un acta circunstanciada determinó que era un contribuyente “no localizado”. En otras visitas de inspección realizadas en enero, abril y mayo de 2019 se constató que la dirección de Benefak era una casa que tenía dos años desocupada dentro de un pequeño condominio en Puebla. Los testigos que consultaron los visitadores del SAT informaron que ese inmueble siempre estaba cerrado y que ahí nunca ha existido una empresa.

El SAT requirió entonces al IMSS, a autoridades de Puebla y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hicieran un rastreo de trabajadores, bienes inmuebles o vehículos inscritos por Benefak, y todas las dependencias reportaron que no había rastros de esa empresa.

La autoridad fiscal realizó un cotejo de los comprobantes emitidos por la empresa y llegó a la conclusión de que “sin lugar a dudas nunca se realizó la prestación de servicios ni enajenación de bienes, pues no existe ninguna evidencia de que ello hubiera ocurrido, al no contar con personal, activos e infraestructura”.

Fue así que el SAT determinó el 18 de marzo de 2020 que Benefak simulaba operaciones comerciales y al mes siguiente, el 16 de abril, publicó su resolución en el Diario Oficial de la Federación y la incluyó en el listado definitivo de empresas fantasma.

Aquel mismo día, la autoridad fiscal también incluyó en su lista negra a ENEC, Estrategia de Negocios y Comercio, S.A. de C.V., otra empresa que Morena contrató en enero de 2018 para colocar anuncios publicitarios en Puebla. El contrato con esta segunda empresa fue firmado por Alejandro Esquer Verdugo, quien en aquel entonces era el secretario de Finanzas de Morena a nivel nacional y actualmente es el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador.

MCCI compartió ayer al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, la información sobre Benefak en un mensaje enviado a su correo institucional. Además, por distintas vías se le solicitó formalmente una entrevista, pero no hubo respuesta.

Ramírez reconoció pagos a Benefak

En junio de 2018, el periódico Reforma publicó que Morena había pagado 58 millones de pesos en el primer semestre de 2016 por la impresión del periódico Regeneración, cuyo editor era Jesús Ramírez, vocero de AMLO.

Para intentar desmentir la nota, Ramírez Cuevas difundió en Twitter copias de documentos en los que consta que Morena había pagado por los servicios de Benefak, pero por un monto muy inferior al difundido por Reforma. El entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que se habían pagado los servicios de esa empresa, hoy identificada como fantasma por el SAT, pero que el pago no había sido de 58 millones, sino de 58 mil pesos.

“Les vamos a enviar (a Reforma) la copia de la factura y el cheque”, ofreció López Obrador el 21 de junio de 2018 en su cuenta de Facebook.

Casi a la par, Jesús Ramírez, vocero del candidato, escribió en su cuenta de Twitter: “Aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de Reforma”. Y anexó a su mensaje el comprobante fiscal de Benefak expedido a Morena por concepto de “Impresión de Periódico Regeneración Tabasco”.

Además, compartió el cheque a favor de Benefak y copia del estado de cuenta de Morena en el que consta el pago a la mencionada empresa que el SAT ha declarado oficialmente simuladora de operaciones comerciales.

Pero dice que no conoce a la empresa

En octubre de 2018, el periodista Fernando del Collado entrevistó a Jesús Ramírez en su programa Contraluz en Milenio-TV, y ahí le preguntó por Benefak.

—¿Sabe los riesgos a los que se expondrá por solapar o tergiversar? —le preguntó Del Collado.

—Por supuesto que sí.

—¿Y por la triangulación del erario?

—Quien cometa un delito de esa naturaleza irá a la cárcel.

—¿Nunca lo ha hecho?

—Nunca.

—¿Ni en Regeneración?

—Ni en Regeneración.

—¿Al final fueron 58 millones o 58 mil pesos por tiraje?

—58 mil pesos por tiraje de Regeneración en Tabasco.

—¿Eso ya lo supo el SAT?

—Las dos facturas que se presentaron vienen del mismo origen.

—¿Y conoce a la empresa Benefak?

—No la conozco.

Crean empresa en Oaxaca

Benefak, S.A. de C.V., fue constituida el 17 de febrero de 2014, ante el notario Alejandro José Vidaña Luna, del municipio de Cosolapa, ubicado en la región del Papaloapan, en los límites de Oaxaca con Veracruz, y fue inscrita en el Registro Público de Puebla el 3 de marzo de 2014.

En el acta constitutiva se menciona que la empresa fue creada con 12 objetos sociales, entre ellos la comercialización, mantenimiento y renta de todo tipo de maquinaria pesada [construcción, industrial y agrícola]; venta de refacciones, accesorios, combustibles, lubricantes, computadoras, refrigeradores y muebles de oficina, así como la construcción de todo tipo de obras.

Ninguno de los objetos sociales tiene que ver con el diseño y la impresión de periódicos o revistas, que es el servicio por el que Morena le emitió un cheque.

El capital social mínimo de la empresa fue de 200 mil pesos, los cuales, según el acta, fueron aportados por partes iguales por Donají Corrales Ramírez y Patricia Dominga García Ruiz, ambas residentes en Oaxaca.

En el acta se menciona que Donají nació el 11 de julio de 1982 [tenía 32 años cuando fue creada la empresa], con domicilio en una calle sin nombre en la colonia Emiliano Zapata, en Teotitlán de Flores Magón, un pueblo de 10 mil habitantes localizado en el extremo norte de Oaxaca, en su límite con Puebla.

Mientras, Patricia Dominga García Ruiz nació el 4 de diciembre de 1957 [tenía 57 años cuando fue creada la empresa] y en el acta se menciona que reside en el fraccionamiento Lomas de Sierra Juárez, en San Andrés Huayapam, municipio de 5 mil habitantes ubicado en la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Como administradora única de la empresa fue nombrada Donají Corrales, mientras que Dominga García ocupa el órgano de vigilancia. Cuando la empresa fue constituida se nombró como apoderado general a José Rosalino Reyes.

Pese a que en el acta aparece como copropietaria de la empresa, Donají es de origen humilde, pues es beneficiaria de tres de los programas sociales de apoyo a personas en condiciones de pobreza: Prospera, abasto de leche Liconsa y empleo temporal; mientras que su socia, Dominga Patricia, al parecer es maestra al servicio del Estado, pues en 2014 apareció como beneficiaria de un crédito del Fovissste para la adquisición de vivienda y ha cursado programas de capacitación docente.

En algunas facturas aparece como domicilio fiscal de la empresa la avenida 16 de Septiembre 6311, interior E, en la colonia Bugambilias, en el Centro de Puebla, con teléfono 2222190951. Pero la dirección corresponde a un conjunto de viviendas.

El teléfono lo comparten otras empresas, entre ellas: Comercializadora Lesyanet, Bender, S.A. de C.V.; Yauik, S.A. de C.V.; Grupo Constructor GC, S.A. de C.V.

Lesyanet comparte, además, el mismo domicilio y apoderado de Benefak [José Rosalino Reyes]. mientras que el apoderado de Bender, S.A. de C.V., y de Grupo Constructor GC es Daniel Robert Allen Quintana.

Todas las empresas fueron constituidas ante el mismo notario, Alejandro José Vidaña Luna, asentado en el municipio oaxaqueño de Cosolapa.

Desde 2016, el órgano de fiscalización de Tlaxcala había identificado que Benefak era una empresa fantasma. En la revisión de la Cuenta Pública de aquel año se detectaron pagos a ese proveedor y cuando los auditores acudieron a verificar el domicilio que señalan sus comprobantes fiscales constataron que correspondía a una casa deshabitada.

La dueña, una mujer humilde

En enero de 2019, MCCI localizó en una localidad rural de Teotitlán de Flores Magón, en Oaxaca, a Donají Corrales Ramírez, una mujer de condición humilde que aparece como la supuesta dueña de Benefak.

Ella negó conocer a la empresa y a todas las personas que aparecen en el acta constitutiva, por lo que sospecha que le robaron su identidad cuando gestionó ayuda en el programa social que se conocía como Prospera.

—Usted aparece en un acta de una empresa que se llama Benefak como supuesta dueña. ¿Conoce usted esta empresa?, se le preguntó.

—No sé de qué me habla.

—¿Alguna vez le habían comentado de esa empresa?

—Para nada, me cae de extraño que me vengan a buscar a mi domicilio y de esta empresa nunca había escuchado el nombre.

—¿Conoce a la señora Patricia Dominga García Ruiz, quien en el acta aparece como su socia?

—No, desconozco, no conozco a esa persona.

—¿El nombre de Benefak?

—Para nada.

—¿En algún momento firmó algún documento sin tener certeza de qué se trataba?

—No, nunca. Siempre tengo cuidado, soy muy precavida para firmar cualquier cosa, y menos algo en blanco. Yo leo lo que voy a firmar. Pero no, no conozco ni a la señora ni al señor que me dice. No conozco a nadie, no me hago responsable de nada de eso.

—¿Usted a qué se dedica, cuál es su actividad?

—Yo soy ama de casa, yo dependo de mi esposo.