Monreal reconoce que su posición está en juego por voto en Plan B

Ante el emplazamiento que ha hecho la oposición para que defina su voto en contra del plan B de la reforma electoral, el senador Ricardo Monreal Ávila señala que no se dejará presionar por nadie.

Sin embargo, reconoce que del sentido de su voto en la discusión que se dará la próxima semana en el pleno podría depender su futuro en la coordinación de Morena, aunque subraya que no está aferrado al cargo.

¿Su liderazgo en la bancada de Morena está en juego con la votación del plan B?

Lee más: Corte resuelve liberar a protagonistas de "Duda Razonable", documental de Netflix

—Siempre está en juego, nunca está exento, yo no soy de los que piensa que es para siempre una posición, siempre está en riesgo con cualquier decisión, no estoy atado a ningún puesto de manera permanente.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador Monreal Ávila señala que no es presionado por su grupo parlamentario para que vote en favor de la reforma en materia electoral que ya aprobó la Cámara de Diputados, pues hay madurez y cohesión entre todos sus integrantes.

Mis compañeros y compañeras senadoras son muy racionales, normalmente respetan las decisiones entre nosotros y no tengo ninguna actitud fuera de lo normal frente a los propios momentos que se viven en este tipo de procesos, señala.

Lee más : “No romperemos relaciones con Perú, pero vamos a esperar unos días", dice AMLO tras destitución de Pedro Castillo

Sobre las presiones de los senadores de oposición para que se defina y vote contra la reforma aprobada en San Lázaro, expresa que respeta a todos los senadores y deja en claro que no se va a confrontar con ellos.

“Tengo respeto por ellos, pero normalmente no me dejo presionar por nadie. Asumo con toda integridad mis decisiones y normalmente nunca me dejo presionar por nada, así que asumo con juicio sereno lo que tenga que hacer”, puntualiza el morenista.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reitera que está en el proceso de revisión de todo el contenido de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados.

“Lo estamos viendo con mucha serenidad y con un análisis serio, así es que espero terminar ya en unos días. Desde ayer empecé a trabajar artículo por artículo”, comenta Monreal Ávila.

En este sentido, llama a los senadores de todos los grupos parlamentarios para que de aquí al lunes en que se reunirán las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, para analizar, debatir y votar la minuta, lean las 300 páginas del documento para que reflexionen y emitan un voto informado.

“Ojalá todos lo hagan, senadores y senadoras, porque tenemos cinco días antes de la reunión de las comisiones para cerciorarnos y para ver qué contienen los dictámenes de modificación de leyes”, subraya el legislador.