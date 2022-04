Miguel Torruco Garza llama a Estados Unidos a no cancelar visas de diputados mexicanos

El presidente del grupo de amistad México-Estados Unidos, Miguel Torruco Garza, advirtió que la petición de un congresista estadounidense para retirar las visas a diputados que pertenecen al grupo de amistad con Rusia, “no va acorde a la relación parlamentaria entre ambas naciones”.

A través de una carta, dirigida al congresista Vicente Gonzáles, reconoció que la propuesta para el retiro de visas dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken “tomó por sorpresa” a la Cámara de Diputados.



En respuesta a la carta emitida por el Congresista de los Estados Unidos de America, Vicente González /

In response to the letter issued by United States of America, Congressman Vicente González @RepGonzalez pic.twitter.com/le1buvDvIC

