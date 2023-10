Desde el sábado pasado y ante el pánico y la desinformación, los mexicanos encontraron una forma de pedir ayuda a través de la red social X con la etiqueta #mexicanosenIsrael, en el conflicto entre Israel y Hamas.

Los connacionales expresan el miedo que sienten, piden información, narran los acontecimientos por medio de fotos, videos y otros solicitan apoyo para sus familiares que se encuentran en Oriente Medio y puedan regresar a salvo.

Con la etiqueta también denuncian que la embajada de México en Israel no se ha contactado con los mexicanos, a pesar de que llenaron el formulario puesto a disposición por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Algunos usuarios expresaron su enojo el fin de semana, ya que en ese momento el gobierno mexicano aún no enviaba ayuda humanitaria a las personas mexicanas varadas en Israel.

Una cuenta identificada con el nombre de usuario Rebsch expresó que la Cancillería no ha emitido alguna comunicación, a pesar de que tienen conocimiento de que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana partiría a Tel Aviv con ayuda humanitaria para los connacionales.

“Estoy en Israel con mi hijo de 12 años, me registre desde ayer en la página de la SRE y no he sido contactada, salió un vuelo humanitario. Por favor, alguna indicación de como poder tomar ese vuelo humanitario, ayuda”, dijo.

La usuaria Ekaterina reiteró: “3:55 am (hora de Israel), no he podido dormir, cualquier ruido me mantiene muy alerta y con un pie afuera de la cama, tengo miedo, ansiedad, quiero irme a casa”. Sam Arauz señaló: “Mi familia está en Israel y no tenemos apoyo”.

Algunos usuarios que piden apoyo para “mexicanos en Jerusalén en el aeropuerto de Tel Aviv varados, ayuda son de Tamaulipas”.

En otra publicación señalan: “SRE tengo dos amigos en Israel varados y la embajada no les da nada de atención, temen por su vida”.

Ante las palabras de temor, también se suscitaron palabras de apoyo y acompañamiento como el Aldo Guzmán, quien en entrevista con EL UNIVERSAL expresó que muestra su solidaridad a los turistas mexicanos que se encuentran en medio del conflicto en Israel.

A la solidaridad de los mexicanos en redes sociales se han sumado usuarios de otros países, quienes muestran su empatía, solidaridad, denuncia, seguimiento a los turistas y residentes.

Este martes llegó a Tel Aviv el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer de vuelta a los cientos de mexicanos que están varados en medio del conflicto.





