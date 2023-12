A 13 años de su desaparición, Mexicana (ahora Aerolínea del Estado Mexicano, S.A, de C.V.) emprendió nuevamente el vuelo no sin peripecias técnicas y mal clima, que hizo que su vuelo inaugural llegara tarde a su destino.

El mal clima también opacó el relanzamiento de la línea aérea, cuyo vuelo previsto a Tulum, Quintana Roo, tuvo que ser desviado a Mérida, Yucatán, por unas horas debido a un banco de niebla en el Aeropuerto Internacional tulumense.

Este primer vuelo de la aerolínea ahora operada por el Ejército lo hizo con 154 pasajeros a bordo, quienes no ocultaron su emoción por ocupar su lugar en el avión Boeing 737-800 que despegó del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con rumbo a Tulum, a donde tenía programado aterrizar a las 11:00 horas tiempo local; sin embargo, la aeronave fue desviada a la terminal aérea de la capital yucateca por las malas condiciones meteorológicas en la península de Yucatán.

Durante su escala en Mérida, el avión realizó recarga de combustible y tras mejorar el clima retomó su ruta original, arribando a su destino final a las 13:28 horas, reportaron las autoridades de la empresa estatal.

Los pasajeros del primer vuelo expresaron su satisfacción por el reinicio de operaciones de Mexicana y, sobre todo, por los bajos precios que ofrece al público y el descuento a las personas de la tercera edad.

Alejandra Villalobos, quien regresó a Tulum en el vuelo inaugural, comentó que compró el boleto en 380 pesos por internet después de estar buscando opciones, algunas de las cuales llegaban a más de 5 mil pesos el boleto.

“La verdad, si van a continuar con precios de esta forma ya vimos que tienen descuentos para Inapam, si sigue así la verdad es que está muy bien, porque buscamos vuelos para regresar y estaban arriba de 6 mil, 10 mil pesos, por lo que tomamos esta oferta y vamos a vivir esta experiencia”, indicó mientras se preparaba para abordar la aeronave.

La señora Celia Espinosa agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el rescate de la aerolínea que dejó de operar en agosto de 2010, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Yo vivo en Cancún, pero mi vuelo de regreso me salía en 5 mil y tantos pesos, y cuando vi esta oportunidad de 338 pesos imagínate cómo me siento, muy emocionada. De 5 mil a 338 pesos mi vuelo. Estoy superemocionada”, expresó.

El vuelo inaugural de Mexicana no se llenó, pues sólo iban 154 pasajeros de los 174 que tiene de capacidad: “Por cuestiones de logística se decidió que fueran 154 pasajeros para iniciar operación el día de hoy [ayer]. No es que no se hayan vendido los boletos, se acordó en la logística ese número de pasajeros”, argumentó Selene Alarcón, vocera de la empresa.

De manera inicial, la aerolínea realiza operaciones en 14 destinos, entre ellos: Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Puerto Vallarta, Ixtapa Zihuatanejo, Acapulco, Ciudad Victoria, Mérida, Campeche, Villahermosa, Palenque, Tulum y Chetumal, todos saliendo desde el AIFA.

En próximas fechas se agregarán cuatro más: Nuevo Laredo, Tamaulipas; Uruapan, Michoacán, y Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, este último donde no hay vuelos de ninguna otra aerolínea.

Mexicana cuenta con una flotilla de dos aeronaves Boeing 737 nueva generación y tres Embraer ERJ 145, que se encuentran certificados por las autoridades aeronáuticas y cumplen con estándares de seguridad y calidad.