A unas horas de que inicie la cuenta regresiva de su último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a despedirse de los integrantes de su equipo de trabajo y visitó este jueves las oficinas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) en Palacio Nacional a quienes les agradeció su apoyo en la defensa jurídica pues “ya ven cuánto nos están obstaculizando”.

En un video difundido en sus redes sociales, en donde se observa que el Mandatario federal saludó y se tomó “selfies” con los trabajadores, el Mandatario federal aseguró que ya se va y cierra su ciclo, pero se mostró optimista al asegurar que su movimiento de transformación ha logrado crear cuadros y con esto, un relevo generacional que garantice continuidad “aun cuando no haya mañaneras”, pero que, señaló, el proyecto de nación siga.

“Me voy, ya cierro mi ciclo, pero siento ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional, o sea, hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició, continuidad con cambio porque no va ser igual porque no somos iguales, cada quien tiene su estilo y hay que respetar eso.

“Pero que siempre tengamos como objetivo, como ideal el ayudar al pueblo, a los más pobres, el no mentir, no robar, no traicionar, con eso, aun cuando no haya mañaneras, aun cuando no haya pleitos así como los que hay ahora, pero que el proyecto de nación avance en beneficio de todos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador finalizará su gobierno el 30 de septiembre de 2024 y entregará la banda presidencial el 1 de octubre a la candidata o candidato que gane las elecciones del 2 de junio.

En la grabación, el Mandatario federal agradeció a los trabajadores de la Consejería Jurídica por su labor en beneficio, afirmó, del pueblo.

“Me da mucho gusto estar con ustedes muchas gracias por todo lo que hacen en beneficio del pueblo, todo lo que hacen para la defensa jurídica del gobierno. Ya ven cuántos nos están obstaculizando, pero ahí vamos, vamos muy bien”.

El Mandatario federal informó que, en el año que le queda en la Presidencia, impulsará dos iniciativas orientadas a iniciativas sociales, en donde se garantice el acceso a la pensión a personas desde los 65 años y a las personas con discapacidad de manera universal, además de una iniciativa de reforma al Poder Judicial, para que sus representantes sean electos por la ciudadanía.

“Ya nada más nos faltan básicamente dos iniciativas o dos paquetes: una, que es un paquete que es para afianzar lo de los derechos sociales, como pensiones para adultos mayores, que se modifique lo que ya hicimos, porque ahí está la pensión como derecho a partir de los 68 años y tenemos que ajustarlo a 65 como ya se está llevando a la práctica.

“Y luego también necesitamos ajustar lo de pensión para personas con discapacidad, la parte social, elevar a rango constitucional todos estos programas para que esté quien esté en el gobierno no pueda quitarlo, y hay algo que es importante porque en la Constitución está el derecho a la salud, por ejemplo, pero en la práctica no se cumple, es letra muerta, entonces hay que buscar como se establece con lo de la pensión para adultos mayor, que en un transitorio se obliga a que eso derecho cuenten con presupuesto, y que hay año con año se vaya incrementando porque sino es un principio, eso nos falta.

“Nos falta el otro paquete, que es interesante el de la reforma al Poder Judicial, que los jueces, ministros, puedan ser electos por el pueblo, porque no hay manera de reformar el Poder Judicial si no es con la participación de la gente”.

María Estela Ríos González, titular de la CJEF, aseguró que todos los trabajadores de esa dependencia realizan su labor con mucho compromiso.

El presidente Andrés Manuel manifestó que el trabajo en beneficio de la población es un trabajo en equipo, en donde todos ayudan.

“No es asunto de un solo hombre o de una sola mujer, sino de un equipo”, afirmó.

rmlgv