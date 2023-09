El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó está tarde que le da "mucho gusto" estar de visitar en Colombia, y saludar "fraternalmente" a su homólogo de ese país, Gustavo Petro.

"¿Cómo se siente presidente?", se le preguntó tras su llegada al Centro de Eventos Valle del Pacífico, lugar en donde sostendrá un encuentro con el presidente colombiano.

"Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí en Colombia. Tener este encuentro con mi hermano y compañero. Me da mucho gusto estar aquí en Cali, Colombia, y vengo a saludar fraternalmente al presidente Petro", respondió.

"Presidente, el presidente Petro habló hoy de una nueva política antidrogas, asfixiar a los narcotraficantes y ayudar a los campesinos, ¿respalda esta propuesta?, se le siguió cuestionando.

"Ahora vamos a tratar este asunto", contestó.

Petro y López Obrador se reúnen por primera vez en Colombia

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comenzó este viernes su primera gira por suramérica en Colombia donde se reunió con su homólogo, Gustavo Petro, con quien conversó de las iniciativas de paz que hay en marcha en el país y sobre el cambio de paradigma mundial con las drogas.

López Obrador llegó a la ciudad colombiana de Cali acompañado de la canciller, Alicia Bárcena, y el ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en apenas su sexto viaje al exterior en sus casi cinco años de mandato, en los que solo ha visitado Estados Unidos (cuatro veces) y Centroamérica y Cuba.

"Me da mucho gusto estar aquí en Cali, en Colombia. Vengo a saludar fraternalmente al presidente (Gustavo Petro)", dijo escuetamente a los medios López Obrador al llegar al Centro de Eventos Valle del Pacífico, en la vecina localidad de Yumbo, al norte de Cali.

