Me comprometí a que no voy a "inclinar la balanza", dice AMLO tras cena con corcholatas y gobernadores El presidente López Obrador dijo que el encuentro fue para mantener la unidad y que no haya divisiones

El encuentro fue previo al que la dirigencia nacional de Morena establezca la ruta y las reglas para la elección interna de su candidato. Foto: Berenice Fregoso y Carlos Mejía / EL UNIVERSAL