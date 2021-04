Me bajó el pantalón hasta las rodillas, dice menor que acusó de abuso a diputado morenista

En un fragmento de audio dado a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el menor que acusó al diputado morenista Saúl Huerta, de abuso sexual contó como el diputado federal por Puebla, habría abusado sexualmente de él, bajándole los pantalones y haciéndole tocamientos en la habitación de un hotel en la colonia Juárez, este miércoles.

En el fragmento de la entrevista, el menor relata como Saúl Huerta le dio un refresco que le supo raro, tras lo cual se sintió mal y explicó cómo, con dificultad, entró a la habitación del hotel donde se hospedó con el diputado de 63 años, tras lo cual habría sucedido la agresión sexual.

Así, el joven de 15 años relató que el diputado por el distrito federal 11 de Puebla, le dijo que rentaría dos habitaciones (una para cada uno), sin embargo, solo alquiló una con una sola cama y “cuando salgo de la camioneta me sentía muy mareado y no podía caminar bien”, dijo el menor y agregó que al llegar a la habitación se recostó y después sucedió el abuso sexual.

"Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene”, reveló el joven en la entrevista de la cual solo se presentó un fragmento de poco más de un minuto.

Asimismo, Gómez Leyva también reveló los audios de una llamada que Saúl Huerta sostuvo con la madre del menor de edad que lo señala de abuso sexual. En dicha comunicación, el legislador intenta negociar con ella para llegar a un acuerdo económico y persuadirla de frenar el escándalo; y en repetidas ocasiones le suplica “no me destruya”.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, dice Huerta, mientras la madre le recrimina lo que hizo pues, dice, creyó que era buena persona, tras lo que Huerta le replica “yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir. Soy buena persona”.

Mientras que la mujer, exaltada insiste en sus reclamos y le advierte al legislador de Morena que viajará a la Ciudad de México, el diputado de Morena le pide tener un encuentro, para solucionar el problema y pide que este no sea en ninguna delegación, sino en el hotel donde se hospeda o cualquier otro lugar, para llegar a un acuerdo a fin de evitar que el escándalo de abuso sexual destruya su imagen.



Diputado Saúl Huerta se dice inocente, víctima de extorsión, pero usó fuero

El legislador federal de Morena fue puesto en libertad, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) indicó que su defensa alegó fuero.

Horas más tarde, participó en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados donde votó, vía remota, en todos los dictámenes sometidos a debate.

La fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual en agravio de un menor de edad, pero en este caso sin detenido. Detalló que si se reúnen los datos de prueba necesarios para judicializar la indagatoria, “se solicitaría un juicio de procedencia para buscar su desafuero” y proceder.

La fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual en agravio de un menor de edad, pero en este caso sin detenido.

Detalló que si se reúnen los datos de prueba necesarios para judicializar la indagatoria, “se solicitaría un juicio de procedencia para buscar su desafuero” y proceder.

De acuerdo con los hechos, elementos de la policía fueron alertados tras una denuncia ciudadana recibida a través del 911, por lo que acudieron a la calle Roma, en la colonia Juárez, en donde empleados de un hotel tenían detenido a un hombre señalado por un adolescente como el presunto sujeto que intentó abusar sexualmente de él. Era el diputado federal.

El denunciante dijo que mientras se encontraba con el sujeto por cuestiones de trabajo, éste comenzó a tocarlo, por lo que pidió ayuda al gerente.

Efectivos de la policía preventiva acudieron al lugar, lo detuvieron y después de informarle sus derechos lo presentaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

La fiscalía capitalina, en una tarjeta informativa, informó que el equipo jurídico del diputado alegó que tenía fuero, por lo que fue puesto en libertad.

Por la noche, desde San Lázaro, Huerta aseguró que fue víctima de un intento de extorsión y un chantaje, por lo que se le acusó “falsamente” de haber cometido un abuso contra un menor de edad. Dijo que fue una detención arbitraria y la violación a su derecho de presunción de inocencia.

El diputado afirmó que las autoridades practicaron exámenes periciales a la presunta víctima y se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, por lo que se determinó dejarle en libertad y rechazó que haya recurrido al fuero.

