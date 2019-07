El senador panista Mauricio Kuri González, señalado en el caso del abogado Juan Collado, informó que desde 2015 renunció de manera irrevocable al cargo de Vocal del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.

El empresario Sergio Hugo Bustamante, de acuerdo con la orden de aprehensión contra el abogado Juan Collado, señaló a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari en su denuncia.

Además, implicó al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, del Partido Acción Nacional (PAN), y a Mauricio Kuri, líder de los senadores panistas.

Kuri dio a conocer una carta fechada el 13 de marzo de 2015, en Santiago Querétaro, dirigida a la Asamblea General de Accionistas y al Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, a través de la cual renuncia a su cargo de Vocal del segundo.

"Renuncia que solicito se haga efectiva con carácter de irrevocable, para todos los efectos legales conducentes", expuso.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el senador panista Mauricio Kuri se deslindaron este miércoles de presuntas acciones ilícitas relacionadas con la empresa Libertad Servicios Financieros, propiedad del detenido abogado Juan Collado.

"Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera", manifestó el empresario Sergio Hugo Bustamante, según recoge la orden de arresto contra Collado, investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Bustamante denunció al abogado por haber sido presuntamente estafado en 2015 en la compraventa irregular de un inmueble en el sur de la ciudad de Querétaro que habría realizado a través de la institución financiera Caja Libertad.

El empresario sostuvo ante la Fiscalía que Jesús Beltrán, entonces director general de la compañía, le reveló que los "verdaderos propietarios" eran Peña Nieto, Salinas de Gortari, Domínguez y Kuri.

Tanto el gobernador de Querétaro como el senador desmintieron este miércoles esta información en entrevista con Radio Fórmula.

"No tiene ningún fundamento decir que soy dueño de Caja Libertad Servicios Financieros. Me invitaron a ser consejero como en cualquier empresa y no tuve ningún beneficio económico", expresó Kuri.