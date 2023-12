Por su activismo en favor de la promoción de los derechos humanos de las mexicanas a través de la fundación con su mismo nombre, María Teresa Ealy Díaz recibió el Premio Nacional de Excelencia Profesional que otorga la revista "Hombres y Mujeres de Éxito" de la organización civil Salón de la Fama Latinoamérica.

La abogada también fue reconocida como Embajadora Internacional de los Derechos Humanos y la Paz por la Organización de los Estados Americanos (OEA) debido a sus acciones de apoyo integral para víctimas de violencia de género, reconocimiento que la coloca entre los 100 hombres y mujeres que por sus acciones solidarias impactaron de forma positiva a México en 2023.

“Me siento sumamente honrada y agradecida por haberme postulado para ser reconocida por el Salón de la Fama por mi lucha en esta gran problemática que es la violencia contra las mujeres.

“Es un privilegio encontrarme hoy ante ustedes para expresar mi profundo agradecimiento y no me dan las palabras para describir la emoción que me invade por el hecho de recibir esta investidura ya que jamás imaginé que después de haber sufrido y callado durante tantos años mi historia con mi agresor hoy estaría siendo ejemplo para otras mujeres”, dijo María Teresa Ealy Díaz tras recibir el galardón de manos de Edgar Valenzuela, director general de la organización.

El Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, junto a su hija María Teresa Ealy Díaz. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La activista lamentó que la violencia de género sea normalizada en México, por ello, su fundación se empeñará en educar, concientizar y actuar colectivamente en beneficio de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género.

Aseguró que recibir el Premio Nacional de Excelencia Profesional, rodeada de otros galardonados que actúan en favor de diferentes grupos en situación vulnerable y de manos de Jean Louis Bingna, príncipe de Camerún, sumará que su misión con los derechos humanos alcance a todas las mujeres del mundo.

“Es un honor compartir con todos ustedes, personas comprometidas con diferentes causas sociales, que aspiran y sueñan como yo, con un mundo libre de violencia donde el reconocimiento a los derechos humanos sea un hecho y no un privilegio”, expresó.

María Teresa Ealy Díaz agradeció a su familia y a su círculo cercano por el apoyo que le brindaron durante el tiempo en que ella vivió en carne propia agresiones de género. Asimismo, se mostró orgullosa de que esos momentos tan duros en su vida la encaminaran a convertirse en defensora.

“Este premio también es un tributo a las historias de cada una de nosotras y a quienes han confiado plenamente en mi voz y en la esperanza que les ha brindado la fundación María Teresa Ealy Díaz”, indicó.

Finalmente, celebró el premio como un sueño que empujará a su organización civil a rescatar a miles de mujeres que sufren a diario las consecuencias de la violencia machista en la República mexicana y aseguró que su padre, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, fue su ejemplo y motivación para este trabajo.

“Sin tu ayuda no lo hubiera logrado. Sé que no ha sido fácil para ti; sin embargo, aquí estás de pie conmigo y este galardón que hoy me entregan te lo dedico a ti”, concluyó la abogada.

