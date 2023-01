Marcelo Ebrard pidió ocultar acuerdo de expulsión de migrantes, afirma Mike Pompeo en libro

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde 2018, pidió al gobierno del exmandatario estadounidense Donald Tump que se ocultara un acuerdo para poner en marcha el programa de devolución de migrantes Quédate en México, según narra Mike Pompeo, ex secretario de estado de EU, en su recién publicado libro de memorias Never Give An Inch.

Dicho pacto se habría mantenido lejos de la opinión pública y del conocimiento de Martha Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, de acuerdo con el capítulo 7 del libro, La Soberanía Americana Importa.

En dicho texto se describe una reunión entre ambos funcionarios ocurrida el 15 de noviembre de 2018, es decir, dos semanas antes de que iniciara el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que Ebrard ocupara el cargo de canciller.

"Marcelo, este es el trato: si el Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden regresar a casi todos los solicitantes de asilo a México en 14 días, vamos a cerrar por completo la frontera mexicana (...) Puedes decirle a tu jefe que llame al presidente (Donald Trump); él sabe que te estoy haciendo llegar este mensaje, pero fue muy claro. 14 días o nada", escribió Pompeo.

Lee también Ebrard y Monreal reaccionan ante quejas presentadas en INE por actos anticipados de campaña

Inicialmente, Ebrard habría dicho que haría llegar las condiciones a AMLO, además de advertir que no funcionaría, pero Mike Pompeo explica que ofreció ayudar a México en el cuidado de los expulsados, así como decir a las naciones de Centroamérica que también regresarían a sus migrantes, con lo que podrían reducirse los campamentos y centros de detención en tierras mexicanas.

"Marcelo, no necesitamos tu permiso para hacerlo. Queremos que haya cooperación, pero no es un requisito", agregó.

Posteriormente, el actual titular de la SRE habría preguntado si la aceptación a estas condiciones debía hacerse pública, o bien si el gobierno de México podría afirmar que se oponía y negar que existiera un acuerdo.

"No me importa lo que hagas allá", se lee en el libro de Pompeo.

Marcelo Ebrard y Mike Pompeo ocultaron su decisión a Martha Bárcena

De acuerdo con Mike Pompeo, tanto él como Marcelo Ebrard hicieron todo lo posible para ocultar esta decisión a Martha Bárcena, puesto que consideraban que a más personas enteradas aumentaría el riesgo de una filtración.

También habrían discutido cómo publicar el programa Quédate en México tomando en cuenta las reacciones que despertaría en cada país. Donald Trump, explica Pomepo, quería anunciar a los estadounidenses que había logrado un cambio significativo en la política de asilo, pero AMLO no podía reconocer que había sido doblegado.

Según lo que tuiteó este miércoles la periodista Dolia Estévez, y como se lee en el libro, "El plan de Ebrard era aceptar en privado devolver a casi todos los migrantes, pero no firmar nada, ni anunciar públicamente el acuerdo. Pompeo se opuso. El compromiso fue decir en papel que México “no objetaría” la devolución de migrantes, y EEUU prometía “ayudar y apoyar”. Fin".



El plan de Ebrard era aceptar en privado devolver a casi todos los migrantes, pero no firmar nada, ni anunciar públicamente el acuerdo. Pompeo se opuso. El compromiso fue decir en papel que México “no objetaría” la devolución de migrantes, y EEUU prometía “ayudar y apoyar”. Fin pic.twitter.com/FtRF40dUwn — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) January 25, 2023

Periodistas reaccionan al acuerdo secreto entre México y Estados Unidos

Tras la publicación de este relato en «Never Give An Inch» se han despertado las reacciones de varios comunicadores, pues consideran que había una relación "indignante y alarmante" entre los gobiernos de Donald Trump y López Obrador.

Por ejemplo, el periodista León Krauze tuiteó que "Esto confirma, en la versión del brazo derecho de Donald Trump en política exterior, que el gobierno lopezobadorista aceptó imposiciones inéditas, a base de chantajes y amenazas (como cerrar la frontera). En palabras de Pompeo: 'México se dobló frente a El Norte'".



Esto confirma, en la versión del brazo derecho de Donald Trump en política exterior, que el gobierno lopezobadorista aceptó imposiciones inéditas, a base de chantajes y amenazas (como cerrar la frontera).

En palabras de Pompeo: "México se dobló frente a 'El Norte". — León Krauze (@LeonKrauze) January 25, 2023

Krauze también menciona que, en el libro, Pompeo revela la preocupación del gobierno de Estados Unidos por lo que califica como "territorios sin gobierno" en México, los cuales podrían convertirse en un "nido de terroristas" capaces de desatar una ataque similar al del 11 de septiembre de 2001.

"Todo esto lo dice Pompeo, brazo derecho de Trump, aspirante a la candidatura republicana y (esto es lo más importante) voz de gran relevancia en el debate de seguridad nacional y migración en el partido republicano en Estados Unidos. No es cualquier cosa", concluye.

Lee también Ebrard dice que respetará al candidato que elija Morena, pero pide “encuesta creíble"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/ml