Marcelo Ebrard aseguró que en 23 años que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador nunca ha volteado bandera ni ha sido oportunista, por lo que no le tiene miedo a nada ni a nadie.

"Llevo 23 años, casi 24, apoyando a Andrés Manuel y aquí sigo hoy. Nunca he volteado bandera, nunca he sido oportunista y nunca he fallado", aseveró en Los Cabos, Baja California.

El aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación insistió en que es una “flecha derecha” y dijo: “No le tengo miedo a nada ni a nadie porque no debo nada".

“Creo firmemente en la grandeza de México, me apasiona mi país, lo amo profundamente si no, no estaría aquí. Me importa lo que le sucede a los demás", expuso Ebrard Casaubon.

Arropado por decenas de habitantes de Baja California, el excanciller recordó los logros de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, pero reconoció que se debe seguir la lucha contra la corrupción, ya que es una batalla que no se ha terminado.

“Hay que defender todo lo que se ha avanzado, (...) hay que seguir trabajando en las colonias populares para subir la calidad de vida", subrayó el exfuncionario.

Abundó que recientemente estuvo en Miami, Estados Unidos, y que si bien la encuesta de Morena no incluirá a los mexicanos que viven ahí, se comprometió con ellos para ayudarlos contra las políticas antimigrantes del gobierno que se han aplicado recientemente en esa entidad.