El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su propuesta de eliminar los “puentes” vacacionales en fechas conmemorativas para el siguiente ciclo escolar no afectará la industria turística, y manifestó que lo que se busca con esto es fortalecer la memoria histórica del país.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario indicó que tras presentar ayer su propuesta de eliminar los puentes “nunca había visto tanta oposición”, y destacó que no son muchos los “puentes” que se quitarían.

“No va haber ninguna pérdida, al contrario se gana, perdimos mucho cuando quitaron el civismo, la ética, se pierde mucho como sociedad. No va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado”, dijo.

“(La propuesta) busca que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trate, eso es básicamente. No son muchos días, lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”.

“Entiendo que hay molestia, se habla del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, pero está creciendo el turismo”, aseguró el Presidente.

López Obrador dijo que su gobierno realiza otras medidas para que haya crecimiento en el sector turístico.

“¿Qué hacemos para que haya crecimiento en el sector? Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo, lo resolvimos; estamos construyendo el Tren Maya, estamos trabajando que haya seguridad en las carretera, trabajamos en le tema de seguridad”.

El mandatario aseguró que muchos menores no conocen las fechas históricas, como la celebrada el pasado 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución “y para muchos no podía significar nada, pero aún reformada, corregida, en su espíritu, en su letra no respetada en su espíritu, es producto de un movimiento social importantísimo (la Revolución mexicana), es la Constitución que nos permitió la justicia que no había, la jornada de ocho horas, el salario, el derecho de los trabajadores a asociarse, el derecho de tierra, la libertad de expresión, derecho a la educación, el petróleo”

“¿Cómo no vamos saber eso? No, no, no podemos olvidar nuestro pasado, eso es la parte del pensamiento neoliberal, ya no importaba”, agregó.

