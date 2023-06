En su conferencia mañanera de ayer lunes y en la de este martes 13 de junio en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar al excandidato presidencial priista, Roberto Madrazo, de estar relacionado con la venta de medicamentos.

“No han ido a preguntarle a Roberto Madrazo si tenía algo que ver con la venta de medicinas, no le han ido a preguntar a Carlos Loret de Mola si recibía dinero de los que vendían medicinas al gobierno. Yo lo tengo que estar haciendo desde aquí, ya hasta me da pena porque van a pensar que es asunto personal. No, no es nada personal, es: vamos a hacer la vida pública cada vez más pública”, expresó López Obrador en su mañanera de este lunes.

Tras ser aludido, el también exgobernador de Tabasco respondió a López Obrador que “es criminal” el haber desmantelado el sistema de compra de medicamentos y el haber dejado de surtir 45 millones de recetas, “sin haber aportado las ‘pruebas de corrupción’ que justifiquen su decisión”.

“Lleva casi 5 años de gobierno y aún no ha abierto ni una sola carpeta para investigar la supuesta corrupción en la compra de medicamentos. No hay detenidos, no hay responsables, no hay sentencias, no hay nada.

“Por cierto, si usted se hubiera dedicado a investigar, y no a difamar, sabría que yo NO estoy relacionado con la venta de medicamentos al gobierno”, escribió Madrazo en redes sociales.

El priista mencionó una lista de empresas “que según el Secretario de Salud concentraban la venta de medicamentos al gobierno entre 2012 - 2018”.

“Lo invito a que corrobore que mi nombre NO aparece en ninguna de esas compañías, ni en ninguna otra que venda medicamentos al gobierno”, reiteró.

“Y si aún le quedan sospechas, lo invitó a que investigue a dichas empresas y pruebe sus dichos. No se limite a señalamientos vacíos. Todavía está a tiempo. Y como le dije antes y se lo repito hoy, no me culpe por SUS errores criminales”, agregó.

Sr. Presidente @lopezobrador_, es criminal que usted haya desmantelado el sistema de compra de medicamentos y que haya dejado de surtir 45 millones de #recetas, sin haber aportado las “pruebas de corrupción” que justifiquen su decisión.



Madrazo pide a AMLO no culparlo de sus fracasos

En abril pasado, el presidente López Obrador acusó que a su gobierno le ha costado trabajo “levantar todo el tiradero que nos dejaron, en salud, y en educación, y en comunicaciones, y en todo, porque se habían dedicado a robar, a saquear”.

En su conferencia mañanera del 19 de abril, López Obrador aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola tenía “vínculos con una de las empresas de Roberto Madrazo, que vendía medicamentos y ofrecía servicios médicos a los gobiernos estatales”.

Tras los señalamientos en su contra, el excandidato presidencial del PRI pidió a López Obrador no culparlo por sus fracasos.

El exgobernador tabasqueño expresó: “El desabasto de medicamentos es el resultado de SUS errores criminales”.