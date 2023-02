Los cuerpos de seguridad siguen matando a más gente de la que protegen: Informe del INE y otras organizaciones

El Informe del Índice de Desarrollo Democrático, realizado por el INE y otras organizaciones, 2022 señala que en México los cuerpos de seguridad siguen matando a más gente de la que protegen.

El Índice de Desarrollo Democrático en México, surgido en 2010, está conformado por el INE, Fundación Konrad Adenauer, Polilat, CEPOS y la Confederación USEM.

En el apartado de "desestabilización de la democracia", expone que se trata de un indicador compuesto por dos variables: existencia de mayorías/minorías organizadas sin representación política y presencia o no de víctimas de violencia política.

En este sentido, apunta que "no hay un rincón del país donde el narco no tenga presencia", y que no ha sido posible detener su avance.

"Pese a las promesas de pacificación del titular del Ejecutivo y su insistente eslogan de 'Abrazos, no balazos', sus fuerzas armadas, incluida la Guardia Nacional, son tan letales como si se tratara de una guerra. Los cuerpos de seguridad siguen matando a más gente de la que protegen, pese a que su cometido debería ser buscar la detención y el proceso judicial de los presuntos criminales. La Guardia Nacional registró 1,9 de letalidad en 2021, eso quiere decir casi dos muertos por cada civil herido. La Secretaría de la Defensa (Ejército) tenía todavía una tasa de tres a uno", advierte.

Precisa que en el país conviven al menos 150 bandas del crimen organizado, según el mapa criminal presentado por un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Señala que en menos de dos décadas los grandes cárteles que podían contarse en 2006, se han multiplicado. Los dos que mantienen el mayor poder en todo el territorio son el histórico cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

El Índice está elaborado con información de organismos federales y estaduales, fuentes privadas de amplia difusión pública, la Encuesta de Derechos Ciudadanos y relevamientos y datos de elaboración propia. propia.



