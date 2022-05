López Obrador se aleja de EU con su actitud, dicen expertos

Embajadores y especialistas en relaciones internacionales advirtieron que el amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en caso de que no se invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua, puede tensar innecesariamente las relaciones de México con Estados Unidos y afectar las negociaciones bilaterales.

Para el embajador Arturo Sarukhán, la declaración realizada por el Titular del Ejecutivo federal en su conferencia matutina de ayer es un despropósito y un autogol para México.

“Es un autogol para los intereses prioritarios de política exterior (...) y para la relación más importante para nuestro país y que, como el propio Presidente ha reconocido implícitamente al apoyar la renegociación del TLCAN, es fundamental para el bienestar y la prosperidad de los mexicanos, incluyendo los 11 millones [de los cuales, 5 millones son indocumentados] de mexicanos en la Unión Americana. Al final del día, si el Presidente no asiste, quien pierde es México; hay que recordar que para un país como el nuestro, si uno no está sentado a la mesa, uno estará en el menú”, advirtió el embajador al ser consultado por EL UNIVERSAL.

También lee: Responsable antinarcóticos de EU viaja a México a discutir el tráfico de fentanilo

“Es un despropósito porque el Presidente ciertamente no dejaría que otro mandatario le condicione a quién invita o no a un evento organizado por él.

“Y no gana nada —claro está, más ante quienes defienden o se hacen lelos ante lo que ocurre con los derechos humanos y la democracia en esos países— con esta posición”, mencionó.

Por ello, cuestionó si en la decisión hay motivos adicionales, como las sospechas de otorgar un creciente papel a Cuba en la política exterior mexicana: “La pregunta de fondo es por qué lo hace. Evidentemente hay razones ideológicas y una visión trasnochada y rancia de las relaciones internacionales. Pero ¿habrá motivos adicionales, como las sospechas de un creciente papel de Cuba —con un aparato mexicano de seguridad nacional desmantelado— en temas de inteligencia interna mexicana y los quid pro quo que eso pudiese generar?”.

En tanto, el embajador Miguel Ruiz Cabañas consideró que si esa era la intención del Presidente, debió comunicarlo al mandatario estadounidense, Joe Biden, por la vía diplomática y no a través de medios públicos: “Fue un anuncio sorpresivo y un poco prematuro porque falta un mes para que empiece la cumbre, y si él tiene ese interés hay que explorar la vía diplomática, y ésta no es, francamente, a través de los medios públicos”, comentó en entrevista.

“Esto no va a facilitar las cosas, las va a complicar porque es difícil que el gobierno de Estados Unisos acepte un tipo de presión pública de esa naturaleza de cualquier país, incluyendo a México”. Consideró que el interés de México —económico, político, social, cultural, migratorio y ambiental— está con Estados Unidos, no con Cuba, Nicaragua o Venezuela, por lo que era mejor mantener esos contactos e insistir en que se les invitara, si eso quería y para la cumbre hablar en privado con el presidente Biden.

“El Presidente ya eligió una ruta que seguramente no le va a dar resultados, me sorprendería mucho que ahora el gobierno de Estados Unidos cambie de posición”, afirmó.

Precisó que Estados Unidos, como anfitrión, tiene derecho a invitar o no a quien desee. Recordó que en la cumbre pasada, en Perú, no se envió invitación a Venezuela, y para ésta, Nicaragua ya anunció que no irá.

También lee: Ven "autogol" y "tensión" con EU por amago de AMLO de no ir a Cumbre de las Américas

“Me parece que pedirle al presidente Biden que invite a esas tres dictaduras es enfrentarlo a una situación muy compleja en sus elecciones de noviembre próximo”, agregó.

La internacionalista Iliana Rodríguez señaló que esta amenaza del presidente López Obrador es contraria al espíritu de la diplomacia internacional y al principio de la libre autodeterminación de los pueblos.

“Cada Estado y cada pueblo tiene la capacidad de decidir a sus gobernantes y de la misma manera tiene la capacidad de decidir con quiénes establece vínculos o no”, señaló.

La especialista del Tec de Monterrey señaló que, de materializarse la amenaza del Presidente, se provocaría una tensión innecesaria entre México y Estadis Unidos, y que, aunque esta postura puede generar molestia en el mandatario estadounidense, éste tendrá que respetar a México como el país ha respetado sus decisiones de política exterior.

Miguel Ruiz Cabañas

Embajador

“Esto no va a facilitar las cosas, las va a complicar porque es difícil que el gobierno de EU acepte (...) presión pública”

Arturo Sarukhán

Embajador

“Es un autogol para los intereses (...) de política exterior (...) y para la relación más importante para nuestro país”

Iliana Rodríguez

Internacionalista del Tec de Monterrey

“Cada Estado y cada pueblo tiene la capacidad (...) de de decidir con quiénes establece vínculos o no”