Con más de 12 años en el servicio público como diputada local, secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de Chiapas, diputada federal y senadora, Sasil de León Villard busca ser la primera mujer gobernadora del estado de Chiapas en 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, subraya que en agosto próximo, los chiapanecos cumplirán dos siglos de que decidieron en una consulta popular, anexarse a México. “Vamos a cumplir 200 años y nos han gobernado 130 hombres, entre electos, interinos y sustitutos, pero nunca antes una mujer ha tenido la oportunidad de gobernar”, subraya.

“Hoy tengo ya casi cinco años de representar a Chiapas como la única mujer senadora por este estado y por supuesto que la mayor aspiración de una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de las chiapanecas y de los chiapanecos es el poder gobernar, poder ser la primera mujer gobernadora de mi estado, es un anhelo muy grande que tiene mi corazón y por supuesto me llena de mucha responsabilidad”, expresa.

La coordinadora del Partido Encuentro Social (PES) en el Senado señala que en el momento oportuno, una vez que Morena emita la convocatoria, se registrará para participar en la contienda interna para la que también ya han levantado la mano el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez.

“Hoy las chiapanecas y los chiapanecos me tienen ahí en la encuesta, soy parte de los tres punteros que estamos encabezando las encuestas que se dan a conocer y eso me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, que ya me consideren y obviamente pues nada me gustaría más que servir a mi estado”, subraya.

Foto: Especial

Sasil de León confía en que en la definición que tendrá que hacer Morena en los procesos para la renovación de nueve gubernaturas el próximo año, corresponda a una mujer competir por la gubernatura de Chiapas.

“Si se ocupan los criterios de paridad que se ocuparon en el 2021, obviamente tendrían que estar encabezando cinco mujeres y cuatro hombres. Yo espero que así sea, que se apliquen estos criterios de paridad y que podamos tener a cinco mujeres candidatas, hoy creo, estoy convencida que no podemos entender esa transformación de nuestro país sin el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres”.

La coordinadora parlamentaria destaca que hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país gobiernan nueve mujeres de manera concurrente, y a partir del 16 de septiembre serán 10 con la maestra Delfina Gómez en el Estado de México, lo que subraya, es muestra de la reforma que se aprobó en el Senado de la República en 2019.

“Yo espero que para 2024 pudiéramos tener a seis mujeres más, para que fueran 16 de 32 estados y viviéramos en un país completamente paritario. Y no solo por el hecho de ser mujer, te lo quiero aclarar. Es por la capacidad de las mujeres, la fortaleza siempre ha existido, el punto era que no teníamos el pleno reconocimiento de nuestros derechos políticos y que estos espacios eran cerrados para cúpulas muy internas de los partidos y ellos decidían quiénes participaban y quienes no y por lo regular siempre eran hombres los que estaban en estos espacios”, expresa.

Sasil de León confía en que el proceso interno en Morena para definir la candidatura al gobierno de Chiapas será transparente y no habrá dados cargados en favor de ninguno de los aspirantes.

“Los procedimientos que está aplicando Morena son democráticos como nunca antes en un partido. Se acabaron ya los famosos dedazos, hoy es el pueblo el que decide quién habrá de aparecer en la boleta y quién no. Yo considero que los procesos internos que se llevarán a cabo para la elección de las nueve gubernaturas estarán estrictamente transparentes, yo espero poder estar dentro de estas encuestas e inscribirme en el momento oportuno”, afirma.

“Estoy convencida de que es el tiempo de las mujeres, que ha llegado la oportunidad histórica por la que muchas mujeres lucharon y hemos luchado, y que hoy no podemos dejar pasar esta oportunidad de estar en estos espacios de toma de decisiones, no por caridad sino por capacidad”, finaliza.