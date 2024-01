Luego de que Gibrán Ramírez reapareciera en el registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la Presidencia, el analista político reaccionó a los comentarios por asistir al evento del partido naranja.

Usuarios de redes sociales cuestionaron “el acercamiento” de Ramírez a MC, después de haberse separado de Morena.

“Si así se ponen con un videíto y con que me invitaran a la presentación de un programa político, no me quiero imaginar qué pasaría si retomo mis actividades políticas”, expresó Gibrán Ramírez en sus redes.

“Quizá llegó la hora”, agregó.

Lee también: Mario Maldonado.- Compran a amigo de hijos de AMLO a 70% de sobreprecio

Reaparece Gibrán Ramírez

El analista político Gibrán Ramírez reapareció públicamente este miércoles 9 de enero, luego de que buscó la dirigencia nacional de Morena en septiembre de 2023.

Llegó al registro de Jorge Álvarez Máynez acompañado de su pareja sentimental, Valeria López Luévanos, quien fue candidata de Morena a la presidencia municipal de Matamoros, en Coahuila.

Aunque Gibrán saludó efusivamente a los liderazgos emecistas, incluido al dirigente de MC, Dante Delgado, no le fue designado un lugar especial, por lo que tuvo que seguir el acto desde una sala contigua.

Lee también: “Es un acuerdo mafioso”: AMLO exhibe convenio entre el PRI y el PAN para elección en Coahuila