Lilly Telllez acusa a Citlalli Hernández de sembrar odio con campaña de “traidores a la patria”

El Pleno de la Cámara de Senadores se tornó en el escenario del encontronazo entre las legisladoras Citlalli Hernández y Lilly Tellez, quienes se enredaron en un intercambio de descalificaciones por la campaña para evidenciar a los legisladores que “traicionaron a México” y votaron contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador.

La senadora panista Lilly Téllez asestó el primer golpe y usó su intervención en el Pleno para acusar a la morenista Citlalli Hernández de iniciar una campaña de odio contra los diputados que votaron contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, al amenazar con “exhibirlos” en plazas públicas, “para boletinar a todos los legisladores que voten en contra los deseos del Presidente de la República”.



“Le pregunto, senadora Citlalli Hernández, ¿cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores que usted ha boletinado? ¿cómo se va a responsabilizar y qué acciones va a tomar para frenar la campaña de odio que ha emprendido usted contra todos los legisladores que han votado en contra de los deseos de López Obrador, esa campaña que ha iniciado”, dijo.



Lilly Téllez denunció que se trata de una campaña de persecución y de odio contra todos los legisladores mexicanos que votan conforme a su derecho y representando a los habitantes de México, “y no tiene derecho a estigmatizarlos. ¿Cómo se va a responsabilizar el odio que ha sembrado? ¿cómo se va a responsabilizar por las consecuencias en la integridad física de los legisladores? Conteste y asuma su responsabilidad”.

En respuesta, Citlalli Hernández negó las acusaciones y señaló que quienes han difundido odio es “la oposición clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país”, y reafirmó que quienes votaron contra la reforma energética son traidores a la patria y “la ciudadanía lo sabe”, porque así lo ha expresado en las asambleas informativas de Morena.

“El tema es que ustedes no salen de la burbuja, viven en el auto engaño, viven con los bots financiados, que nada más hablan en redes sociales. Ustedes no saben lo que opina la gente, salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma energética. Salgan y pregúnteles si son traidores a la patria, y si no, arguméntenles”.

