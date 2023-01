Líder de FRENAAA protesta en embajada de Canadá para advertir a Trudeau y “despedir” a AMLO

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), organizó una protesta frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, para enviar una advertencia a Justin Trudeau, primer ministro canadiense, sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado de sus seguidores, Lozano protestó frente a la embajada canadiense, en el marco de la visita que realiza Justin Trudeau a México para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte con López Obrador y Joe Biden, mandatario de Estados Unidos.

Lozano aseguró que el presidente de México tiene una visión “comunistoide, socialista, que es copia de lo que se instaló en Venezuela, y Cuba, y Nicaragua”.

“Y usted señor Trudeau, como primer ministro, sepa que está tratando con una persona que no tiene honor a la palabra, un vil títere de Nicolás Maduro. Un communist puppet.

“Y queremos decirle a usted que este señor, por su corrupción, no cree en las energía renovables, no lee en las energía limpias y ha pisoteado las inversiones extranjeras en energías sustentables, que son prioridad de esta Cumbre”, expresó al asegurar que López Obrador “se asocia con líderes del crimen organizado”.

También lee: Activistas exigen ante Biden declarar terroristas a narcotraficantes

Lozano acusó que en México se contratan médicos cubanos e indicó que nuestro país le compra “hasta piedras a Cuba para poner los rieles oxidados a una obra que va a ser un fracaso como en Tren Maya”.

“He is a vulgar, a charlatan and he doesn't represent a mexican people”, expresó el líder de FRENAAA ante la embajada de Canadá.

“¡Fired Lopez!”, gritó Gilberto Lozano.

También lee: Salvador García Soto.- Bilateral AMLO-Biden: chocan discursos y visiones

ed