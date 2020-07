La tarde de este jueves la diputada del PES, Nayeli Salvatori y la actriz Laisha Wilkins tuvieron un fuerte encuentro en Twitter.

Todo inició cuando el tuitero Vampipe cuestionó sobre la reforma bautizada como la “Ley Antimemes”, a lo que la actriz Laisha Wilkins respondió “Anda ocupada, es de que... hace meses intentó lastimar, con chismes, la reputación de alguien más, y pues está borrando tuits”.

La legisladora se sorprendió que la actriz la desbloqueara después de dos años de la red social y en su respuesta, aludió a una supuesta deuda de Wilkins, quien le exigió pruebas y dijo “es una vergüenza que quien acusa y acosa ciudadanos sobre chismes, de revistuchas, ocupe un curul”.

Ya que me desbloqueaste después de dos años. Te pregunto @laishawilkins ya le pagaste al carpintero o sigues de miserable abusando de la gente trabajadora. Primero pague sus deudas y luego opine. https://t.co/xwX5RA8XR8

Sobre su iniciativa, Salvatori destacó en Twitter que “no se debe dañar a la dignidad de las personas con la manipulación dolosa de videos” y precisó que solo se investigará a quienes sean responsables.

Con la leyenda “Sí a los memes no al daño de la dignidad” la diputada dijo que grupos sociales vulnerables son víctimas de denostación social y que la carrera de personas públicas se ven afectadas por publicaciones editadas.

No se debe dañar la dignidad de las personas c la manipulación dolosa de videos, sólo se va a investigar a quienes sean posibles responsables y que haya una afectado, la libertad de expresión no es ilimitada, el limite son los derechos de terceros.

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) July 9, 2020