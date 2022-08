Leonardo Curzio sostiene dichos sobre Leticia Ramírez en la SEP, tras reproche de AMLO por “modito”

Leonardo Curzio, columnista de EL UNIVERSAL, sostuvo sus expresiones sobre la designación que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador exhibió las opiniones que Curzio hizo en el programa Primer Plano, de Canal Once, sobre la nueva titular de la SEP.

“Fíjense lo que escribió o dijo un periodista de estos famosos, que además es considerado experto, sobre el nombramiento de Leti Ramírez, y cómo volvemos a lo mismo: el nivel de escolaridad. La educación no es sinónimo de cultura. La educación es una cosa, la cultura es otra”, dijo López Obrador en el Salón Tesorería, donde exhibió un fragmento de la opinión del doctor Curzio.

“Fíjense, independientemente de si es cierto o no, como diría el general Cárdenas, vean, observen, analicen, reflexionen sobre el modito. Ese es el problema del conservadurismo. No ese, bueno, son varios, pero son muy racistas, muy clasistas, discriminan, se sienten superiores. Pero este es interesante porque después de lo que escuchemos… Que debería de ofrecer disculpas”, añadió López Obrador.

“Les digo que yo estoy orgulloso de Leti. Es una mujer excepcional, maestra de escuela, de aula, ejerció 12 años, se formó en una de las mejores escuelas de México, la Escuela Nacional de Maestros”, defendió el Presidente.



¿Qué expresó Curzio en Canal Once?

“Los temas que han dicho ustedes, o sea, que el presidente confíe en su círculo amplio con el que ha gobernado supone que está reclutando a (inaudible), se hubiera nombrado a Enrique Semo secretario de Educación, a Luciano Concheiro. Son gente del presidente, pero tienen credenciales para hacerlo.

“En este caso va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice: ‘A ver este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia, esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación’. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación, o a Carlos Elizondo”.

“Bueno, es un decir, ¿no?, pero podría decir: Oiga, ¿por qué no nombra a quienes están…? Podría nombrar a muchos de la 4T que lo han acompañado y que tienen competencia técnica y un proyecto político.

“Y aquí el nombramiento es: ‘Chicos, me tienen decepcionados, a mí los únicos que me gustan son los militares y los que están cerca de mí, de todos los demás…’”.

Por su lado, López Obrador dijo: “Para la gente, el Canal Once es el canal del Politécnico y en la organización de administración pública el Politécnico depende de la SEP. O sea que… ¿Cómo se llama el señor?

“Leonardo Curzio, ya la libró porque no se le va a tocar, no se le toca a nadie y menos a él, y ahí siguen porque hay libertades”.

“Y Leti es de primera. Y que por qué contestas el teléfono. Qué bueno, qué bueno que contestes el teléfono, porque hay quienes no contestan el teléfono y se…”, dijo López Obrador tras reproducir los dichos del columnista de EL UNIVERSAL.

Leonardo Curzio sostiene dichos sobre Leticia Ramírez

A través de sus redes sociales, Leonardo Curzio agradeció a López Obrador por dedicarle más de siete minutos para hablar de un comentario en Primer Plano.

“Y sostengo que Enrique Semo, Luciano Concheiro o Raquel Sosa (eso dije) tienen más credenciales para dirigir la SEP que Leticia Ramírez…”, escribió.

“Yo no quise, ni quiero ofender a nadie. Si lo hice me disculpo en lo personal con Leticia Ramírez … pero de la defensa de su idoneidad como SEP saco en claro que López Obrador la quiere mucho, que es amable y que fue a la mejor primaria de México….”, agregó.

