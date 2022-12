Layda Sansores, gobernadora de Campeche, elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador con una imagen de la marcha del pasado 27 de noviembre en la Ciudad de México y reveló que su pareja y embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, escucha la mañanera dos veces al día.

En la conferencia mañanera de este lunes en Campeche, la gobernadora Sansores expresó: “Andrés Manuel, el hombre sabio, el presidente más querido, el mejor hermano de Campeche”.



Foto: Captura de pantalla

Layda Sansores también reveló ante el presidente López Obrador: “Permítanme nada más mandarle un saludito a Romeo, que también el hombre que amo, pero que no se pierde una mañanera en su vida y la ve dos veces, en la mañana y en la tarde. Romeo, te amo”.

“Andrés Manuel nos enseñó que aun en el fondo del cenote donde vive la verdadera obscuridad, puedes encontrar luz en la luz (...) Cuánto te reconocemos, sentir que eres un hombre de otra dimensión política desconocida en nuestro país y que por eso muchos no comprenden. A mí me conmueve tu desempeño por desanudar la pobreza y cómo nos has enseñado a aprender a descubrir las maravillas de la gruta. Te amamos Andrés Manuel”, expresó la mandataria.

“Esa foto, ahí tú eres Andrés, el centro de esa fotografía que dio la vuelta al mundo, pero eres el centro también de este movimiento de idealistas decididos a transformar esta patria; conjurar el peligro d euna derecha desatada que teme perder sus privilegios y que ha depredado la nación”, expresó la mandataria campechana.

“La queremos mucho, la apoyamos, la respaldamos, que no está sola y que siempre el gobierno federal va a apoyar al pueblo de Campeche”, expresó López Obrador.



