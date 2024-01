Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la diputada federal trans Salma Luévano, por haberse referido a ella como “un señor vestido de mujer”; sin embargo, en cinco años de gobierno, el mandatario federal se ha disculpado pocas veces por errores o indiscreciones que ha dicho en su mañanera.

El 24 de marzo de 2022, el presidente López Obrador ofreció disculpas por haber adelantado el anuncio del Banco de México (Banxico) sobre el aumento de su tasa de interés a 6.5%.

“Quiero ofrecer una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los subgobernadores, porque recibí la información, anoche, de que tomaron la decisión de incrementar la tasa a 6.5%. Pensé que ya se había hecho público, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México”, declaró en la plenaria de la Convención Bancaria que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

En la mañana del 19 de julio del año pasado, el jefe del Ejecutivo federal se disculpó con Federico Berrueto y Liébano Saenz por señalar que GCA había llevado a cabo en una encuesta presidencial del 2012 que era difundida diariamente en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, cuando en realidad se trataba de la encuestadora GEA-ISA.

Lee también AMLO ofrece disculpas a diputada trans Salma Luévano por comentario transfóbico

“Aprovecho aquí también para ofrecer una disculpa a Liébano y al señor Federico Berrueto porque no me acordaba y dije que ellos habían hecho la encuesta esta, pero no. Fue esta otra empresa, GEA-ISA".

En octubre de 2022, el presidente López Obrador ofreció una disculpa al influencer y comediante Chumel Torres, por un tuit en el que éste sugería comprar dólares tras la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda, porque supuestamente habría una devaluación del peso.

"Y ofrecer disculpas, porque hay veces, porque ahorita me quedé pensando en Chumel, ya, pues él está en su trabajo y ofrecerles disculpas", dijo el Mandatario en su conferencia mañanera.

El jefe del Ejecutivo Nacional citó un tuit del Chumel quien, tras la renuncia del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzua en 2020, recomendó a la población comprar dólares ante una “inevitable” devaluación del peso.

Lee también “Soy una mujer”: Diputada Salma Luévano reconoce disculpas de AMLO tras malgeneralizarla





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr/mcc