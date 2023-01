Laisha Wilkins, “la reina de Dinamarca” y “la mala de malolandia” para AMLO y los AMLOVERS

En su mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en redes sociales hay quienes le desean la muerte a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien se recupera tras una operación en Estados Unidos.

López Obrador acusó que ha habido especulación por la salud del fiscal Gertz Manero, además de “una actitud muy miserable”, y mostró un mensaje que la actriz Laisha Wilkins escribió en redes sociales.

“Lo que no logró la justicia humana lo logró el cáncer de páncreas… justicia divina”, escribió la actriz de la telenovela “Soñadoras”.

“Eso es ser malo, de malolandia”, expresó López Obrador y rechazó que al titular de la FGR se le atienda en Estados Unidos por cáncer.

Tras ser exhibida en la mañanera, la también conductora de televisión reaccionó en redes sociales.

“¿Cómo que salí en la Mañanera y no soy TT?”, escribió.

"Si te dice miserable un miserable…", agregó Laisha Wilkins en otro mensaje e ironizó con ser la “La Mala de Malolandia”.

Laisha Wilkins, “la reina de Dinamarca” y “la mala de malolandia” para AMLO y la 4T

Crítica al gobierno actual gobierno y la 4T, Laisha modificó su nombre en redes sociales a “Lai reina de Dinamarca”, en alusión a lo que ha dicho el presidente López Obrador, de que México tendrá un sistema de salud de primer mundo como el de Dinamarca.

“Bueno, pues como vieron y escucharon vivimos en Dinamarca… y yo soy su Reina”, expresó la actriz de “Locura de Amor” en 2021.

La imagen de Wilkins ha salido en diversas ocasiones en la sección de los miércoles de la mañanera “quién es quién en las mentiras de la semana”, leída por Elizabeth García Vilchis.

Blanco de ataques y señalamientos de los seguidores de López Obrador por su expresiones, además de criticar al presidente de México, la actriz también ha señalado a funcionarios como Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En agosto de 2021 causó polémica por haber declarado, en medio de la pandemia por Covid-19, que le gustaría escupirle a López-Gatell.

"Me encantaría encontrame a Hugo López-Gatell en la calle para escupirle a la cara", escribió.

"Perdón si les molesta que esté en contra de este genocidio e infanticidio", escribió en otra ocasión Wilkins, quien también ha criticado la falta de medicamentos para niños con cáncer.

La actriz de “Tres Veces Ana” también se ha confrontado con los “AMLOVERS” y en varias ocasiones su nombre ha sido tendencia en Twitter.

Con el diputado Gerardo Fernández Noroña la actriz ha intercambiado mensajes e incluso el aspirante presidencial la propuso para jefa de Gobierno de la Ciudad de México: "La Whiskas para jefa de Gobierno. Ella si sabe cómo hacerlo".

Laisha Wilkins denuncia agresión

Antes de las elecciones intermedias de 2021, Laisha Wilkins denunció que fue agredida en la colonia Roma por personas que colocaban propaganda de Morena y de Dolores Padierna en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

"¿Ustedes son de Morena? ¿De Dolores Padierna? Supongo, ¿No? Oigan, no hagan eso, eso es delito. Aquí los estoy grabando", se escucha decir a Wilkins antes de ser agredida.

“Le dije que los estaba grabando, entonces el hombre me dio un manotazo, mi teléfono voló y cuando lo recuperé me volvió a empujar; corrí a la esquina y él me siguió, me dijo una grosería y me lanzó un puñetazo; no me tocó ni un pelo, pude esquivar los golpes, pero si no los hubiera esquivado, su complexión y la mía son distintas; pude terminar con la mandíbula rota”, relató.

Dolores Padierna, entonces candidata para alcaldesa de Cuauhtémoc, ofreció disculpas y aclaró que el sujeto que fue grabado agrediendo a la actriz no pertenecía a su equipo de campaña.



