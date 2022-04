"La revocación y legado de AMLO huelen a pólvora": Maite Azuela en Con los de Casa

Ante la consulta de Revocación de Mandato de este domingo, 10 de abril, la Guardia Nacional (GN) fue tema de polémica, tras la imagen difundida donde se muestra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presuntamente usar un avión de la institución para promocionar el ejercicio democrático. Este miércoles, en "Con los de Casa", Alejandro Hope, analista de seguridad y columnista de EL UNIVERSAL, opinó sobre el tema.

En una nueva emisión, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra-Acosta, moderados por el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, conversaron con Hope sobre la Guardia Nacional en la política.

El columnista Alejandro Hope dijo no recordar hechos similares, donde los militares participaran en temas políticos, como los que se viven actualmente. "Yo creo que no hay muchos precedentes, no es que las fuerzas armadas no hayan participado en política en las últimas décadas. Ha habido desde siempre diputados, senadores y gobernadores de origen militar, pero la participación abierta de un oficial en acto partidista, eso no se veía en décadas", mencionó el analista, refiriéndose al general Luis Rodríguez Bucio, quien se le vio en un evento de Morena.

Lee también: Cae presunto homicida de Hugo, adolescente asesinado en fiesta clandestina en Jilotzingo

En tanto, Maite Azuela, consideró que los actos que han ocurrido por parte de los militares son señales hacia el futuro. "Si uno revisa, ¿qué es lo que los militares tienen prohibido?, es hacer proselitismo. Ellos sí tienen permitido salvaguardar las elecciones [...] la presencia de un líder militar son señales hacia el futuro", dijo la columnista, quien también opinó que “el legado de AMLO huele a pólvora”, por la injerencia de las fuerzas castrenses en la política.

Sin embargo, Hector de Mauleón dijo que "la línea entre el Ejército y política se empezó a cruzar cuando el general Luis Crescencio Sandoval llamó a apoyar la Cuarta Transformación", detalló el periodista, quien también acusó que el presidente López Obrador ha dejado de hablar de la seguridad.

"El Presidente ha dejado de hablar de la Guardia Nacional y ha dejado de mencionar el tema de la seguridad en un momento en el que estamos pasando los 120 mil asesinatos, en un momento en el que las masacres forman parte de las noticias de cada semana [...] estamos viendo el fracaso de las fuerzas armadas en la seguridad", aseveró De Mauleón.

Lee también: Adán Augusto López se refugia en el Metro tras polémica de usar presuntamente un avión de la Guardia Nacional

"Estamos viendo, al mismo tiempo, cómo las fuerzas armadas se van apoderando de la vida pública de México [...] hay dos grupos armados, uno está construyendo aeropuertos y trenes y el otro se está apoderando del territorio", agregó.

El columnista Juan Pablo Becerra-Acosta criticó a Adán Augusto López, por hacer proselitismo y tratar como "tontos" a los periodistas. "El secretario de Gobernación sin pudor y un poco insultante con los periodistas. Los trató con desdén, los trató como si fueran tontos [...] como si no hubiéramos visto todas esas imágenes", recalcó.

Así, Alejandro Hope explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ve a las Fuerzas Armadas como un "legado". "El Presidente (AMLO) ve a las fuerzas armadas como un legado [...] para que sus logros no se privaticen", dijo Hope.

"Yo no me explico cómo un candidato que llamó represores del pueblo a los militares, asesinos de niños a las fuerzas armadas [...] da ese giro frente a ese silencio de los que criticaron todo eso", añadió.

Lee también: "No nos incumbe", dice senadora de Morena sobre polémica de avión de la Guardia Nacional

*Te invitamos a ver las intervenciones completas de los columnistas de EL UNIVERSAL durante el programa de "Con los de Casa"...



aosr/rmlgv