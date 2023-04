La gastronomía mexicana está bajo la luz de los reflectores una vez más. En esta ocasión la cocinera Elena Reygadas fue reconocida como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants.

En entrevista con EL UNIVERSAL respecto a los impactos personales y profesionales de lograr este reconocimiento, Reygadas dijo: “Me cuesta vislumbrarlo ahorita. Supongo que se verá con el paso del tiempo. Sin embargo, creo que este reconocimiento nos impulsa, como equipo y a mí personalmente, a seguir aprendiendo y trabajar día con día. No sabría lo que el jurado vio en mí. Son más de mil votantes, provenientes de múltiples contextos y países. Creo que sus motivaciones pueden ser diferentes. Considero que en los últimos años se ha comenzado a valorar la rica y diversa cultura alimentaria de México en el mundo entero. Eso es fundamental, me parece”, expresó Elena. De cualquier manera, la noticia no debe ser motivo de sorpresa, pues esta cocinera ha forjado una exitosa carrera al calor de los fogones.

Nacida y criada en la Ciudad de México, su inicio culinario se gestó alrededor de una mesa, de manera natural. El contacto con la cocina se dio gracias a su abuela, mientras que su padre ayudó a desarrollar en ella la pasión por el buen comer. “En la cocina estoy desde niña, pero nunca la asocié con estudiar” detalló.

Su camino por las letras y los sabores

Al terminar la preparatoria, llegó la hora de elegir una carrera. Elena cuenta “no tenía muy claro qué quería hacer de mi vida. Sabía que quería ir a la UNAM y hacer algo de humanidades”. Así, eligió Letras Inglesas. Durante la huelga universitaria de 1999, realizó prácticas de manera voluntaria en un restaurante. Allí se dio cuenta de su amor por la cocina, así como de la disciplina y el orden necesario de dicho mundo.

Su hermano, el cineasta Carlos Reygadas, tuvo un papel clave en la decisión de cambiar su elección vocacional al pedirle que sirviera un catering durante una de sus producciones. La ahora galardonada chef accedió. Y fue ahí cuando se dio cuenta que era posible tomar la cocina profesional como modo de vida.

Entonces, Reygadas quiso abandonar la universidad pero su padre no se lo permitió. La única opción fue terminar la licenciatura, y después viajar a Nueva York para comenzar su entrenamiento en el French Culinary Institute de Manhattan. De ahí, dio un salto a Europa, a cocinas como la del restaurante español Fino y Locanda Locatelli, del chef Giorgio Locatelli.

A su regreso a México fundó Rosetta en 2010, ubicado dentro de una casona en la colonia Roma. Sus bases giran en torno al respeto del ingrediente, el campo y el productor, valores que plasma en sus platillos. Al inicio, el menú era corto y con una inspiración hacia la gastronomía italiana. Con el tiempo, evolucionó hacia una identidad propia en donde los productos de temporada dictan lo que se cocina ese día. Hay preparaciones de la cocina mexicana tradicional como los pipianes y el pozole, pero con un toque contemporáneo.

Nueve años de éxitos

En 2014 se consolidaron los éxitos profesionales. Rosetta apareció por primera vez dentro de la lista The Latin America’s 50 Best Restaurants, adueñándose del puesto 33. A la par fue galardonada con el premio Veuve Clicquot a la Mejor Chef Femenina de América Latina. Luego, en la edición 2022 se ubicó en el lugar 37, donde compartió espacio con 11 restaurantes mexicanos más.

El premio como Mejor Chef Femenina 2023 fue la primera de las revelaciones de los nombramientos especiales que se realizarán rumbo a la ceremonia de gala número 21, que se llevará a cabo en Valencia, España, el próximo 20 de junio.

“Vamos a festejar mucho. La cocina es un arte colectivo y no individual”, finalizó Raygadas en la entrevista.