La mañanera de AMLO, 8 de julio, minuto a minuto

07:44- No estamos de acuerdo con invasiones pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad, dice López Obrador sobre el conflicto Rusia-Ucrania y descarta una ruptura con el gobierno de Vladimir Putin. Llama a una solución pacífica porque la guerra causa sufrimiento.

07:43- “Cariñosamente, respetuosamente, amorosamente”, López Obrador pide a los asistentes a la mañanera que preguntaron ayer que ya no lo hagan, para que le den oportunidad a los demás.

07:38- No hemos solicitado deuda adicional, dice y asegura que la clave es no permitir la corrupción porque el presupuesto alcanza.

Me satisface decir que esta semana ya se están dispersando los fondos de las pensiones para más de 10 millones de adultos mayores, destaca.

07:35- Destaca López Obrador los subsidios a los combustibles, aunque dice que a los “adversarios tecnócratas conservadores” no les afecta porque pueden pagar el litro de gasolina hasta en 40 pesos.

07:32- Muestra el Presidente el seguimiento de los ingresos del gobierno y la recaudación.

07:30- Hubo un aumento en la inflación pero no muy desmedido; en comparación de otros países, México es de los menos afectados, afirma López Obrador. “Estamos bien”, dice López Obrador sobre los ingresos y “una muy buena recaudación”.

07:26- López Obrador destaca que Standard & Poor's mejoró la perspectiva de México de negativa a estable porque se considera que tienen finanzas sanas y esto nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero: No está mal calificada la Hacienda pública del país.

07:24- Raquel Buenrostro pide paciencia a los contribuyentes para sacar citas en el SAT porque hay una “sobredemanda” ante la pandemia porque las personas “se quedaron en sus casas”.

07:21- Alsea, operadora de Starbucks y Vips, como cualquier otro contribuyente tiene derecho a defenderse y ahora está litigando, señala Raquel Buenrostro por el pago de impuestos.

07:20- La constancia de situación fiscal no es obligatoria por ahora porque se dio una prórroga hasta enero de 2023, señala Buenrostro. Nadie puede condicionar el pago a trabajadores, reafirma.

07:17- La jefa del SAT señala que hay facilidades para presentar la declaración de impuestos, aunque las personas no están familiarizadas con las aplicaciones.

07:13- Raquel Buenrostro, jefa del SAT, asegura que el órgano que encabeza “nunca pidió la constancia de situación fiscal”. Señala que el trámite “siempre se deja hasta el último y muchos patrones comenzaron a condicionar el pago”. Ningún empleador puede condicionar el pago.

07:12- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, asiste al Salón Tesorería para informar sobre los trámites en el órgano administrativo.